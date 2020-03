Foto: Lars Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Mild dom for trafikdrab bliver anket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mild dom for trafikdrab bliver anket

Køge - 02. marts 2020 kl. 09:46 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kommer alligevel til at gå en rum tid endnu, før to lokale familier kan sætte punktum for den tragedie, der ramte dem en martsnat sidste år.

Her kørte en dengang 20-årig ung mand så vildt og hensynsløst, at kørte galt og totalt smadrede sin bil ved helle-anlægget ved indkørslen til Lellinge.

Hans 17-årige eks-kæreste, der var passager i bilen, blev slynget ud af bilen og så hårdt kvæstet, at hun afgik ved døren dagen efter.

For små tre uger siden blev den unge mand ved Retten i Roskilde idømt en straf på 15 måneders fængsel, hvor de 12 måneder blev gjort betinget.

En straf, der fik mange barske kommentarer på de sociale medier, hvor et stort flertal mente, at den var alt for mild.

Det mener Statsadvokaten også, for herfra har man nu anket dommen til Østre Landsret.

- Vi mener, at der er rum til, at straffen kan blive skærpet lyder den officielle kommentar fra Statsadvokaten kontor i København.

Samtidig har den 21-åriges forsvarer indgivet en såkaldt kontraanke, hvor hun kræver den 21-årige frifundet, eller at hans straf bliver nedsat.

Det betyder reelt, at der nu kommer til at gå mindst et par måneder, før sagen bliver berammet ved Østre Landsret, og så går der sandsynligvis yderligere nogle måneder, før familie og venner igen skal samles i et retslokale og genopleve den frygtelige lørdag nat, der forandrede deres liv for altid.

relaterede artikler

21-årig risikerer fængsel efter dødsulykke i Lellinge 04. februar 2020 kl. 13:15

20-årig bliver sigtet for uagtsomt manddrab efter dødsulykke 02. august 2019 kl. 11:09