Microsoft ønsker at etablere et gigantisk datacenter ved Skandinavisk Transport Center i Køge, og det ventes på sigt at få et årligt elforbrug, der er mere end dobbelt så stort som hele Køge Kommunes forbrug. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Microsoft vil åbne gigantisk datacenter: Så meget strøm skal de bruge

Køge - 05. oktober 2021 kl. 13:18 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Softwarevirksomheden Microsoft har planer om at åbne et mere end 14.000 kvadratmeter stort datacenter i Skandinavisk Transportcenter ved Køge.

Det fremgår af dagsordenen til det kommende klima- og planudvalgsmøde, hvor politikerne agter at skubbe på for at sikre, at Køge Kommune vil kunne få glæde af den overskudsvarme, som det gigantiske datacenter vil medføre.

Når datacenteret på sigt er fuldt udbygget, ventes det imidlertid at få et elforbrug, der er mere end dobbelt så stort som hele Køge Kommunes nuværende forbrug. Det får forvaltningen til at anmode Microsoft om, at virksomheden skal bidrage til elproduktionen ved eksempelvis at placere solceller på tagene af de store datacenterhaller, som etableres ved Egedesvej i Køge Nord.

Dertil kommer, at der skal etableres dieseldrevne nødstrømsanlæg samt en mindre generator til nødforsyning.

I 2017 var Køge Kommunes samlede elforbrug på 378.000 MWh, og hvis planerne om Microsofts gigantiske datacenter i Køge Nord bliver til virkelighed, vil et fuldt udbygget datacenter med tre haller og en administrationsbygning på cirka 14.350 kvadratmeter vil have et forventet elforbrug på cirka 880.000 MWh årligt.

Vælger vedvarende energi I en tilbagemelding på VVM-ansøgningen fra Microsofts rådgiver på sagen, Sweco, skriver Køge Kommune om sagen:

"Det store forøgede elforbrug kan medføre et behov for at styrke elnettet. Energistyrelsen har vurderet, at datacentre vil udgøre ca. 17 % af Danmarks samlede elforbrug i 2030. Hvis det skal ske med grøn strøm uden større CO2-udledning, vil det kræve store investeringer i vindmøller og solceller. Det er Køge Kommunes målsætning med DK 2020 Klimaplan for Køge Kommune, at nedbringe CO2-udledningen markant," lyder det fra Køge Kommune.

Som nævnt ovenfor får det mastodontiske elforbrug fra datacenteret kommunen til at anbefale, at Microsoft Danmark selv bidrager til elproduktionen:

"Det vil eksempelvis kunne ske ved placering af solceller på tagfladen af det nye datacenter. Køge Kommune har ved et umiddelbart estimat vurderet, at solcelleanlæg på en tagflade på 14.350 kvadratmeter vil kunne producere cirka 2.150 MWh el om året. Det vil være et lille bidrag til datacentrets elforbrug. Det vil til gengæld være et symbolsk bidrag og skal ses i forhold til, at Microsoft har annonceret, at man vil være CO2-negative i 2030. Det bør skrives ind i VVM-ansøgningens projektbeskrivelse, hvis man vælger denne løsning," skriver Køge Kommune.

I en skrivelse fra Sweco til Køge Kommune lyder det:

"Microsoft vil indgå en energiforsyningsaftale om at levere ren og forsyningssikker strøm til vores datacenter inden datacentrets start i 2022. Som en del af vores udvælgelsesproces vil vi lede efter en partner, der kan levere vedvarende energi til Microsoft– enten fra deres egen portefølje eller fra vedvarende energi som Microsoft indgår kontrakt om separat i Danmark. Derudover vil vi vælge en partner, der kan levere kulstoffri forsyning i timer, hvor vedvarende energi ikke genereres for at opfylde vores mål, som er 100% kulfri elektricitet i alle timer."

Det er forventningen, at arbejdet med at etablere de store datacenterhaller vil gå i gang i løbet af næste år.