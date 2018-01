Mere wellness til demente

Den kontante håndsrækning har gjort det muligt at indkøbe to moderne wellness-stole, der skal være en del af tilbuddet.

Demensholdet mødes jævnligt i Skensvedhallen, hvor man træner på fuld damp i det lille motionscenter, for mange ting peger på, at fysisk udfoldelse er godt for mennesker, der lider af sygdommen. Herefter er det, at deltagerne på holdet kan have godt af at slutte af med en tur i stolene.