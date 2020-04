Mere uro i Ellemarken

Klokken 18.03 onsdag fik politiet en henvendelse fra en lokal anmelder om, at en større gruppe unge mænd som de foregående dage var forsamlet på en sti mellem Parkvej og Gymnasievej.

Anmelderen mistænkte dem for at enten selv at ryge stoffer eller måske sælge euforiserende stoffer, idet anmelderen ofte fandt rester fra rygning af hash med videre.