Forskellige former for farverigt gadeteater vil igen sætte præg på Køge i uge 34. Her er det fra optræden på Torvet. Foto: Torben Thorsø

Mere teater i gaderne til sommer

Festivalen hviler på en filosofi om at skabe mere gratis kultur for borgerne, lyder det i en evaluering af sidste års gadeteater i Køge. Skaberne af festivalen har valgt at arbejde med at udbrede gadeteater, som udmærker sig ved, at det er gratis, frit og fleksibelt for publikum. Borgerne skal ikke købe billetter, men kan komme og gå efter behov, og forestillingen kommer til borgerne frem for, at borgerne skal komme til forestillingen.