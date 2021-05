Køge Kommune er ved at se nærmere på, hvordan blandt andet bookningen af kommunens og andre foreningslokaler kan optimeres.Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Mere styr på lokalerne

Køge - 19. maj 2021 kl. 19:03 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Det skal være nemmere og der skal være et bedre overblik for brugere, der gerne vil have adgang til kommunale lokaler.

Sådan lyder nogle af pejlemærkerne i den rapport som Kultur- og Idrætsudvalget netop har studeret

Rapporten er udarbejdet af KL's konsulentvirksomhed og fokuserer på tilgængeligheden af de lokaler Køge Kommune råder over til brug for blandt andet foreninger og aftenskoler.

Her er en af de indlende konklusioner, at der egentlig er lokaler nok, men:

»Der er stor efterspørgsel efter bestemte områder, tidspunkter og lokaletyper. Overordnet oplever brugerne at bookingen fungerer - dog med rum til forbedringer til gavn for såvel foreninger som forvaltning«, lyder det indledende i rapporten.

Her opstilles der seks han dlepunkter, hvor Køge Kommune kan sætte ind for at udnytte lokalerne bedre og gøre det nemmere for brugerne - og ikke mindst forvaltningen på kommunen, der administrerer lokalerne.

- Det handler grundlæggende om, at vi skal være bedre til at have styr på det her og til at kommunikere med foreninger, aftenskoler og andre, der bruger kommunens lokaler, siger Anders Ladegaard Bork (DF), formand for Kultur- og Idrætsudvalget.

Han fortæller, at nu er forvaltningen på Køge Kommune allerede i gang med at læse rapporten grundigt og se på, hvor systemet kan optimeres.

Som en del af gennemsynet bliver der også fokuseret på behovet for at have bedre styr på udlejning af lokaler på Teaterbygningen og Tapperiet.

Her peges der på, at der skal ske en indsats for at skabe klarhed over hvilke brugergrupper og aktiviteter, der udlejes til, samt under

hvilke vilkår. Man kan også undersøge om de eksisterende udlejningspriser er markedskonforme, som det hedder i oplægget.

Nu hvord en overordnede handleplan er godkendt af udvalget, så skal der arbejdes videre med forslagene i 2021 og 2022.

Der er lagt op til, at udgifter til implementering af handleplanen afholdes indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets driftsbudget.