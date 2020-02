Se billedserie Det er tydeligt, at kirkegårdsleder Kom Bo Jensen føler sig hjemme i de grønne omgivelser på Herfølge Kirkegård.

Send til din ven. X Artiklen: Mere liv på kirkegården Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mere liv på kirkegården

Køge - 03. februar 2020 kl. 15:40 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ingen tvivl, hvis man spørger kirkegårdsleder Kim Bo Jensen om fordelene ved at Herfølge Kirke og Sædder Kirke har samlet kræfterne i det grønne arbejde:

- Det har skabt en større fleksibilitet og bedre mulighed for at klare de store opgaver, når jeg i den forbindelse kan trække på en større arbejdsstyrke, siger han.

Kirkegårdslederen sidder på kontoret ved Herfølge Kirke, hvorfra aktiviteterne i både Herfølge og Sædder bliver koordineret.

- Det gør også en hel del for fællesskabet blandt gartnerne, at de arbejder sammen i stedet for at gå alene på hver sin kirkegård, fortsætter han.

Han ved udmærket godt, at det for mange, især de ældre borgere i sognet, kan være et brud med traditionerne.

- Mange er vant til at møde den faste "graver", når de besøger kirkegården og at det er den samme, der går der, hver dag. Der kan også være ældre gravere, der har gået der så længe, at de opfatter det som "deres" kirkegård. Men der er en grund til, at flere og flere små kirkegårde begynder at samarbejde og vi gør meget for at det stadig er de samme medarbejdere man møder på de enkelte kirkegårde, siger Kim Bo Jensen og fortsætter:

- Den høje standard, som vi altid har dyrket her på Herfølge Kirkegård tager vi også med ud på Sædder Kirkegård. Folk betaler jo for at vi for eksempel passer deres gravsteder og så skal det selvfølgelig også gøres på en ordentlig måde. Jeg vil gerne have, at mine gartnere tager ejerskab over deres opgaver og vi tror på at det her samlet set får dem til at yde en større indsats.

Han fortæller, at der selvfølgelig er nogle besøgende på kirkegården, der bemærker, at: "Det var ikke som da den faste graver var her".

På Herfølge Kirkegård er der små 3000 gravsteder, mens der på Sædder Kirkegård er omkring 250 g ravsteder.