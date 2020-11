Se billedserie Den gode billedbog var i fokus, da Kirstinedalsskolen satte fokus på læselysten. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Mere læselyst på skoleskemaet

Køge - 24. november 2020

Eleverne på Kirstinedalsskolen fik mandag morgen et tilbud de ikke kunne afslå.

- Vil i høre en historie, lød det pludselig midt i timen, da de blev udsat for et »fortælleangreb« og blev bedt om at lukke både bøger og computere.

- Man hører så godt, når den slags er lukket ned, konstaterede Pernille Stockfleth og gik i gang med at fortælle den sande historie om dengang hendes morfar var spion under krigen og blev dømt til døden af tyskerne...

Fra at være lidt skeptiske og kigge rundt i klassen bliver de unge suget mere og mere ind i fortællingen, så der til sidste er bomstille i rummet, mens historien bliver mere og mere levende inden i dem.

Det hele er et led i skolens læsedag, hvor der er fokus på de oplevelser og den læring, der ligger i historier på skrift eller historier, der bliver fortalt så levende, at de indre billeder står i kø for at komme på nethinden.

Dagen blev indledt med højtlæsning og en time, hvor eleverne bare skulle lægge sig til rette; nyde roen og læselysten brede sig.

Læselysten er nemlig desværre for nedadgående hos mange unge, der er mere tilbøjelig til at åbne telefonen eller tabletten, når de keder sig, fortæller dansklærer Jeanette Sørensen:

- Formålet med sådan en dag som i dag er at motivere læselysten, for vi kan se, at den træder tilbage i forhold til de forskellige devices som de unge er omgivet af. Vi vil gerne skabe fælles fodslag om at læse sammen - hver for sig.

Hun fortæller, at det er et nyt tiltag som Kirstinedalsskolen meget gerne vil gøre til en årlig tradition.

- Vi vil gerne have mere fokus på læsningen og vi håber, de oplever, at det faktisk er meget fedt at læse. Samtidig ér løsningen jo også indgangen til rigtig meget læring, så der er vigtigt, at det føles naturligt for dem at læse, påpeger hun.

I løbet af dagen arbejdede alle klasser på skolen med billedbogen som genre og det bliver til en række plancher, der udstilles på skolen.

Sideløbende har de også taget små videoer af hinanden, hvor de fortæller om deres yndlingsbog og hvorfor det lige blev den.