Se billedserie Udviklingen af Køge Marina er atter kommet på dagsordenen, og nu er der politisk opbakning til at komme videre med planerne, fornemmer Anders Ladegaard Bork, der selv ser det som en af de ting, der skal prioriteres i en nær fremtid. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Mere knald på kulturen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mere knald på kulturen

Køge - 30. marts 2018 kl. 06:17 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tavlen blev næsten vasket ren, da Kultur- og Idrætsudvalget blev sammensat efter kommunalvalget og tæller kun én genganger. Anders Ladegaard Bork (DF) er nu udvalgsformand og han fortæller, at nu vil man blandt andet se på, hvordan kulturens stemme kan høres.

Den seneste byrådsperiode var præget af, at den tidligere formand gjorde et stort stykke arbejde for at få breddeidrætten på banen - og det skal den stadig være, mens man også vil kigge på, hvordan kulturen bedre kan komme til orde, fortæller den nye formand:

- Her er udfordringen at se på, hvordan kulturlivet kan blive hørt, siger Anders Ladegaard Bork og forklarer, at det for eksempel kan ske gennem det nyoprettede Kultur- og Idrætsråd i Køge.

- Hvis vi taler visioner, så tror jeg, det er vigtigt, at vi som politikere også husker kulturområdet. Vi er nogle stykker, der er ved at kigge på sammensætningen i det råd, så kulturen også kan få en stemme, samtidig med at idrætten også har en stemme. Det skal være en katalysator for at vi kan høre, hvad der sker på kulturområdet. Her kan jeg se, at jeg har et ansvar som politiker for at prøve at løfte kulturstemmerne lidt mere frem.

Han pointerer, at det gælder både kulturen og idrætslivet i hele Køge Kommune.

I den forbindelse nævner Anders Ladegaard Bork en diskussion, der har præget Køge gennem de seneste år. Nemlig breddeidræt kontra eliteidræt!

- Jeg har lagt mærke til, at man her i Køge Kommune har brugt meget energi på at tale eliten og bredden op i hvert sit hjørne. Det blev der brugt utrolig meget energi på i valgkampen med hele det her Køge Park-projekt. Det vil jeg godt sige som udvalgsformand, at det er jeg træt af. Jeg vil gerne have, at vi taler tingene tættere på hinanden, siger han og fortsætter:

- Jeg tror på, at Køge Idrætspark bliver rigtig godt når det står færdig.

Et andet sted, hvor bølgerne til tider er gået højt er i diskussionen om en udvikling af Køge Marina. Her er flere parter på lystbådehavnen frustreret over, at der ikke sker noget, selvom der er brugt mange kræfter på en udviklingsplan for området. Den udvikling vil man nu skubbe på, pointerer Anders Ladegaard Bork

- Køge Marina er et af vores helt store fokuspunkter i den kommende tid og jeg oplever, at der er en positiv stemning for at komme videre med udviklingen. Jeg tror, at vi er ved at være klar til at genoptage arbejdet.

Han har også overtaget den gamle diskussion om et nyt kulturhus i Køge. Noget han er tilhænger af, men som også kræver det fornødne økonomi.

- Jeg synes i den grad Køge fortjener et nyt kulturhus og her er det vigtigt, at kulturhus-projektet ikke kuldsejler en gang til, siger han og fortsætter:

- Hvis vi skal sætte et stort projekt op, der skal holde mange år ud i fremtiden, så skal det gøres ordentligt. Men vi har også et ansvar for at kommunens økonomi hænger sammen. Vi har skoler og andre ting, der halter efter. Vi kan ikke komme uden om at et kulturhus er »nice to have« og ikke »need to have«. Så et kulturhus er på den lange bane, men jeg synes at det er værd at tage snakken, for skal vi have et kulturhus her i byen så skal det være et hus andre kommuner laver studietur til for at se, hvordan det skal gøres!

Anders Ladegaard Bork pointerer, at der generelt er plads til at Køge får endnu flere kulturelle tilbud, der kan være med til at gøre byen kendt og gøre det til et spændende sted at slå sig ned.