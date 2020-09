Mere i løn til de varme hænder

- Vi har et lønefterslæb i flere faggrupper, som vi nu har afsat en pulje til. Det er nødvendigt, hvis vi skal fastholde og være i stand til at rekruttere fagligt dygtige medarbejdere, siger Lene Møller Nielsen, der er byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Køge.

- Vi har i mange år haft et lønefterslæb. Vores medarbejdere har gjort os opmærksomme på, at hvis vi skal være en attraktiv arbejdsplads i en tid, hvor mange går på pension, skal vi kunne matche med en god løn. Og god arbejdskraft er med til at skabe en god hverdag for vores borgere, sagde Marie Stærke (S).