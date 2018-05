Se billedserie Udvalgsformand Mads Andersen (K) glæder sig over, at partierne på Christiansborg vil styrke de praktiske fag i folkeskolen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Mere håndværk og design på skoleskemaet: - Eleverne bliver målrettede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mere håndværk og design på skoleskemaet: - Eleverne bliver målrettede

Køge - 27. maj 2018 kl. 18:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Eleverne i folkeskolens ældste klasser skal have både håndværk og design, og begge fag skal afsluttes med en prøve. Sådan lyder et forslag fra regeringen og Dansk Folkeparti, der vil styrke den praktiske faglighed og ad den vej få flere unge til at søge ind på erhvervsuddannelserne efter folkeskolen.

- Udskolingen er nærmest blevet støvsuget for praksisfaglige fag. Undervisningen her afspejler slet ikke, at praktisk forståelse og det at kunne et håndværk i den grad også tæller. Det skal vi ændre, og det er der bred enighed om i forligskredsen, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA) i en pressemeddelelse.

Tanken om at styrke de praktiske fag i folkeskolen har været diskuteret længe i den såkaldte folkeskoleforligskreds, og i februar kom Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF med et lignende udspil.

I Køge tager man positiv imod forslaget fra Christiansborg.

- Det er super godt. I lang tid har man danset rundt om den varme grød med at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, og indtil videre har der manglet noget virkelig håndterbart, siger Mads Andersen (K), formand for Skoleudvalget i Køge Kommune, og fortsætter:

- Det her er et godt forslag, for nu giver man kommunerne en konkret mulighed for at håndtere udfordringen. Eleverne bliver mere målrettet, og der bliver skabt opmærksomhed omkring om de afgørende fag.

Spiller godt sammen Udover idræt er der i dag ikke krav om praksisfaglige fag i 8. og 9. klasse, men fremover skal både håndværk- og designfag altså gøres obligatoriske i udskolingen, ligesom fagene skal afsluttes med en prøve.

Regeringen og DF foreslår også, at praksisfaglighed kan være en del af den obligatoriske projektopgave i 9. klasse, ligesom eleverne skal have mulighed for mere erhvervspraktik.

Udvalgsformanden i Køge peger på, at idéen går hånd i hånd med tanken om den åbne skole, og at man dermed kan få flere unge til at vælge en anden uddannelsesvej end gymnasiet.

- Det vil betyde, at flere vælger erhvervsuddannelser efterfølgende. For os betyder det også, at der er nogle fag, som vi kan spille bold op ad med de lokaler virksomheder, som gerne vil være med. Lokalt spiller det godt sammen med den Åbne Skole-strategi, og noget af det mest afgørende er at få håndværkvirksomhederne i spil, understreger Mads Andersen

Fremadrettet skal partierne i folkeskoleforligskredsen på Christiansborg diskutere og forhandle videre om, hvordan man kan styrke den praktiske faglighed i folkeskolen.