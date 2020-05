Se billedserie Whiskybryggerne på Braunstein har fået lidt at glæde sig over i krisetider, for deres whisky har netop fået tildelt guld i en international smagetest. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Mere guldstøv over lokal whisky

Køge - 22. maj 2020 kl. 19:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dobbelt whisky-guld varmer i krisetider. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Bryghuset Braunstein ovenpå flere guldmedaljer ved årets »San Francisco World Spirits Competition« for spiritus. Det giver tro på fremtiden hos whisky-pionererne Braunstein, hvor online-handel og international efterspørgsel holder kedlerne i gang på mikrodestilleriet.

-Vi kan virkelig mærke krisen, men vi har aldrig mistet troen på fremtiden. Nu har vi så fået den fornemme smagsvurdering på to af vores whiskyer, og det er god markedsføring og et godt rygstød. Vi er meget stolte over den anerkendelse, siger Michael Braunstein.

Både Braunstein Single Malt whisky og Braunstein Danica Gin fik tildelt guldmedalje på messen.

De to guldvindende whiskyer er normalt kun udbudt til internationalt salg, men i de næste 30 dage vil begge være til salg for alle på bryghusets hjemmeside.

- Til efteråret vil man også kunne smage de gyldne dråber i Danmarks nok mest velassorterede whiskybar, når Braunstein efter planen åbner det nye community house på Køge havn, lyder det videre.

Uofficielt verdensmesterskab

San Francisco World Spirits Competition er det tætteste, man kommer på et verdensmesterskab inden for whisky, gin, rom og anden spiritus. Medaljeoverrækkelsen var i år skubbet fra marts til maj på grund af corona-krisen, så producenterne har måttet vente på at få bedømt resultatet af deres anstrengelser.

Konkurrencen i San Francisco har en 20-årig historie og i år deltog over tre tusind forskellige spiritusser, der blev bedømt af 40 højprofilerede ekspertdommere, som blindsmager for at sikre en objektiv evaluering. Når samtlige dommere placerer en whisky i guldkategorien, så kalder man det en dobbelt-guld.

Færdig med håndsprit

Selvom der er grund til optimisme, så kan man tydeligt mærke krisen, lyder det fra bryghuset på Køge Havn.

-I forhold til mange af vores amerikanske kolleger er vi ikke hårdt ramt af krisen. Mange destillerier må simpelthen lukke. Vi er heldigvis en del af et stærkt samfund, hvor vi passer på hinanden, og det kan vi mærke, siger whiskypioneren fra Køge, hvor navnlig lukningen af restaurationslivet og festivalerne gør ondt.

-Vi fik så en opfordring fra officiel side til at bidrage med produktion af håndsprit. Det gjorde vi for at give en hånd med i krisehåndteringen, men nu er det et lukket kapitel. Vores hjerter banker for at lave øl og whisky, og det er vi også meget bedre til. Når vi kigger fremad glæder vi os til at supplere online handel med det sociale liv sammen med vores kunder og gæster, siger Michael Braunstein.

Huset tager form

Han glæder sig sammen med resten af selskabet til at byde indenfor, så hverdagen kan vende tilbage og fortæller, at det er handlen på deres hjemmeside: shop.braunstein.dk, der har holdt omsætningen delvist oppe. Men det har dog ikke tilnærmelsesvis opvejet omsætningstilbagegangen på andre områder.

- Så nu glæder vi os rigtig meget til igen at byde køgensere og andre gode mennesker indenfor. Både til efterårets whiskyfestival og til det nye hus, som lige nu er ved at skyde op nede hos os, siger Michael Braunstein.

I det uofficielle verdensmesterskab var der også guld til Braunstein Danica Gin og Braunstein Library Collection 20:1, mens Braunstein Library Collection 19:2 og Braunstein Edition 11 fik sølv.