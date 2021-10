Se billedserie Det kommende boligområde i baggrunden af Peter Kjær Hansen (AL) presser flere skoler på pladsen i fremtiden. En mulig løsning kan være at sende de ældste elever på længere erhvervspraktik, lyder det fra spidskandidaten. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Mere erhvervspraktik skal skabe bedre plads i klasseværelserne

Køge - 24. oktober 2021 kl. 12:33 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Bag spidskandidat Peter Kjær Hansen (AL) slanger konturerne af en ny vej sig gennem en mindre skov og videre ind mod det kommende, store boligområde i Køge Nord.

Her forventes mere end tusinde nye boliger at skyde op de næste år, og det vil ifølge de seneste prognoser presse områdets skoler yderligere på pladsen. Spørgsmålet er, hvordan politikerne i Køge Kommune kan løse fremtidens pladsproblem. Skal man bygge en helt ny skole i eksempelvis Køge Nord? Kan man nøjes med udvide de eksisterende? Eller skal noget helt tredje på bordet?.

Spørger man Alternativets Peter Kjær Hansen, skal der i første omgang kigges på de noget nemmere og billigere løsninger fremfor at bygge en helt ny skole som det første.

Fremtidens skoler Frem mod det kommende kommunalvalg sætter DAGBLADET fokus fremtiden for skolerne i Køge Kommune. Særligt skolerne i den østlige del af kommunen er presset på pladsen i klasseværelserne, og det problem bliver kun større i fremtiden, spår de seneste prognoser. Godt hjulpet på vej af nye og kommende boligbyggerier på Søndre Havn og i Køge Nord.



Spørgsmålet er derfor, hvad der skal gøres for at skabe mere plads og kunne håndtere et stigende antal elever. For nyligt ændrede et flertal i byrådet på flere skoledistrikter for på den korte bane at skubbe eleverne i retning af de skoler, som har bedre plads, og generelt er der enigehed om, at der skal gøres noget på længere sigt.



Men hvad? Skal der bygges en helt ny skole til mange millioner kroner? Skal de eksisterende skoler udvides, eller er løsningen noget helt tredje?



Det har DAGBLADET spurgt en række partier og deres kandidater til kommunalvalget om.

Partiets spidskandidat til kommunalvalget i Køge foreslår, at eleverne i de ældste klasser i højere grad skal sendes ud i samfundet og smage på arbejdslivet gennem mere erhvervspraktik. Det vil derudover betyde, at der frigives mere plads tilbage på skolerne, påpeger Peter Kjær Hansen.

- Det kunne for eksempel gøres ved at sende eleverne i 8.-10. klasse ud i praktik en hel måned hos forskellige arbejdsgivere. Det giver nok kun begrænset værdi for virksomhederne, men de unge får smag på erhvervslivet relativt tidligt, og det er en god ting. Samtidig skaber det mere plads på skolerne, hvor man måske kan frigive et helt klasseværelse.

Peter Kjær Hansen mener, at mødet med samfundet vil give de unge mere mod på livet og støtte dem i at træffe det rigtige uddannelsesvalg. Og så er det også bare en billigere løsning end at bygge en helt ny skole.

- I bund og grund handler det om, at vi ikke behøver at bygge en ny skole fra år et. Men måske fra år tre, siger Kjær Hansen.

Langsigtet og cirkulært I takt med at efterårsregnen tager til, søger kandidaten ly på Køge Nord Station. Dog fortsat med udsigt over det kommende boligområde, der altså kan tvinge politikerne til at skulle bygge en helt ny skole til formentlig flere hundrede millioner kroner.

Men der vil være en risiko ved at bygge en ny skole så hurtigt som muligt, lyder det fra Alternativet. Antallet af elever kan nemlig pludselig stagnere eller helt begynde at falde, og så risikerer kommunen at stå med en ny bygning, som man ikke kan fylde ud.

- Spørgsmålet er, om pendulet på et tidspunkt svinger den anden vej, og så står vi med en tom skole. Det skulle nødig ende som i Lellinge, hvor man har revet den gamle skole ned. Det kan godt være, vi ender med at skulle bygge en ny skole, men vi mener ikke, det skal være lige med det samme, siger Peter Kjær Hansen.

Hvis det ender med, at politikerne er tvunget til at bygge en ny skole i den østlige del af kommunen for at skabe nok plads til de kommende elever, er det vigtigt, at man forsøger at tænke langsigtet og cirkulært i designfasen, fastslår Alternativet. Bygningen skal bygges, så den kan bruges til flere ting og ikke kun som en skole.

- Hvis man byggede noget nu, som først skal bruges om fire år, så kunne man udleje det eller bruge lokalerne som ungdomsboliger indtil da, og indtil der er et behov, forklarer Kjær Hansen og uddyber sin idé:

- Og hvis man bruger det som en skole, og behovet så ændrer sig igen, skal man kunne lave det om til noget andet, for eksempel ældreboliger. Det yderste skal bestå, mens det indvendige skal kunne ændres efter behov.

Lyst og kvalitet Peter Kjær Hansen erkender - ligesom de fleste andre politikere i Køge - at det kan blive svært at finansiere en helt ny skole. Eksempelvis er udgifterne til det specialiserede socialområde stigende, og af den grund skal kommunen spare omkring 30 millioner kroner de kommende år.

- Jeg håber, at behovet for en ny skole først bliver aktuelt i næste valgperiode fra 2026, for det bliver ikke en nem opgave at finde pengene de næste par år, påpeger politikeren fra Alternativet.

Netop derfor må politikerne forsøge at finde andre og billigere løsninger først, fastslår Peter Kjær Hansen.

- Der er andre ting, der skal afprøves først. Selv hvis vi har pengene, er det ikke som sådan en bunden opgave at bygge en ny skole, for det skal også handle om lyst og kvalitet og ikke kun kvadratmeter, siger han.

Man hvad hvis det viser sig, at der er et reelt behov for at bygge en ny skole eller bruge mange millioner kroner på at udvide de eksisterende. Hvordan skal man så finde penge til det?

- Det er et rigtigt godt spørgsmål, og jeg har ikke noget klart svar. Kommunerne er jo på mange punkter bundet på hænder og fødder, så man er nok nødt til at kigge på anlægsloftet. Men det bliver uden tvivl op ad bakke, konstaterer Peter Kjær Hansen.

