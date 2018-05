Se billedserie Skuespilleren Jon Lange har netop haft sin debut i Teaterbygningen. Han og familien er netop flyttet til Køge og han glæder sig til at blive en del af byens kulturliv. Foto: Jørgen Jørgensen

Mercur-stjerne hiver kanin op af hatten

Køge - 05. maj 2018

Det smukke ved mit fag er, at man arbejder tæt sammen med andre om at fortælle historier, som publikum kan få noget ud af.

Sådan lyder det fra skuespilleren Jon Lange, der i øjeblikket er aktuel i tv-serien Mercur og netop har optrådt på Teaterbygningen i Køge. I den forbindelse fik DAGBLADET en snak med ham.

- Jeg begyndte med at spille skuespil, fordi jeg synes at det var sjovt og ret hurtigt fik jeg en fornemmelse af, at det var noget, jeg godt kunne finde ud af. Det gav mig et frirum til at lege og te mig tosset på scenen uden at blive »dømt« på det. Hvis man som ung finder noget at lave, der giver genklang og mening for en, så skal man da forfølge det. Siden har jeg fundet ud af, hvor mange ting man egentlig kan med skuespillet.

- Vi arbejder sammen om at fortælle historier og det har altid interesseret mig, at som en del at det at fortælle historier er der et publikum, der skal modtage budskabet. Hvis man gennem skuespillet kan nå ud til nogle mennesker og måske vise verden på en lidt andet måde end de troede, at den var, så er mit mål opnået.

Han er i øjeblikket aktuel med en af de bærende roller i serien Mercur, der er inspireret af historien om radiostationen, der i tiden fra 1958 til 1962 introducerede den danske ungdom for helt nye toner og dermed satte skub i en ny ungdomskultur.

- Jeg synes, at det er sjovt at berøre noget, som har en genklang hos mange og jeg er enormt taknemmelig for den gode respons, der efterfølgende er kommet på serien - især fra folk, der oplevede det dengang.

Mens det var en rimelig bundet opgave at medvirke i serien om radiostationen, så var der anderledes frie tøjler i den teaterleg, Jon Lange stod på scenen med i Teaterbygningen torsdag aften.

I teaterstykket »Rød kanin, Hvid kanin« er en del af præmissen, at hverken skuespiller eller publikum kender handlingen på forhånd.

- Man skal tage en kæmpestor ja-hat på og sige: Hvad end, der kommer i den tekst, så skal det ud over scenekanten, siger han og fortæller at teater må gerne komme med en vis portion uforudsigelighed - rutine skal så vidt muligt undgås:

- Det er det modsatte af, hvad teateret kan og skal.