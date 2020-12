Se billedserie Mødet med Hans, der er mentor i Helhedsplanen, har forandret Chris? hverdag - nu møder han ofte ind på arbejdet i Køge, før arbejdsdagen starter. Privatfoto

Mentorordning: Chris møder til tiden og har fået selvtillid

Køge - 29. december 2020 kl. 05:47 Af Lotte Frejo Varder Kontakt redaktionen

Jeg møder Chris ude på parkeringspladsen i Fasanhaven Ishøj, hvor han kommer ud for at tage imod mig. Han er i lære som ejendomsservicetekniker i Boligselskabet Lejerbo.

Det er en af de dage i december, hvor det er svært at skelne nat fra dag, og hvor det grå lys i dagtimerne lægger et slør ud over landskabet.

Men et lille smil fra Chris skaber liv i den grå dis, og vi får en coronahilsen med albuerne, hvorefter han viser mig ind på ejendomskontoret, hvor vi møder hans varmemester i Fasanhaven, Peter Nørgård.

Peter fortæller, at han er blevet meget positivt overrasket over Chris.

- Han er meget omhyggelig med tingene. Der har blandt andet været en del VVS-arbejde, og det har han klaret rigtig godt, fortæller Peter.

De mødes hver morgen på kontoret kl. 7 og får en kop kaffe og snakker om dagens opgaver. Chris ser Peter som en god rollemodel, da mester er 79 år gammel.

- Jeg kalder ham »den gamle«, griner Chris.

Droppede uddannelse Chris fortæller, at han var droppet ud af uddannelsen som bygningsmaler. Uddannelsen foregik i Roskilde, hvor han skulle hjemmefra med den offentlige trafik kl. 4 hver morgen.

Om det var de tidlige morgener eller noget andet ved Chris ikke, men han opbyggede et højt stressniveau, hvor han til sidst rystede så meget, at han ikke kunne holde kroppen i ro.

- Efter jeg var droppet ud, var det svært at motivere mig selv, og jeg gik i mange måneder og havde svært ved at komme ud af sengen, og på et tidspunkt fik min mor skubbet mig ned til Hans, fortæller Chris.

Hans er mentor i den boligsociale Helhedsplan. Han støtter unge i boligområderne, der har brug for ekstra motiverende støtte i deres ungdomsliv og en hjælpende hånd i forhold til brobygning til uddannelses- og erhvervslivet.

Hans er ansat i Ungdoms- og Uddannelsesvejledningen og arbejder fremskudt ude i boligområderne, hvor han er synlig og nemt tilgængelig for de unge.

Praktik i Karlemosen Hans hjalp Chris med at finde forskellige praktiksteder. Chris fik blandt andet en praktikplads i Karlemoseparken på ejendomskontoret i Boligselskabet Sjælland.

- Jeg synes, det var meget sjovt. Det var tilfredsstillende, at man nemt kunne se resultatet før og efter - for eksempel når jeg havde ordnet et bed fyldt med ukrudt, siger Chris.

Hans hjalp med, at Chris blev optaget på uddannelsen til ejendomsservicetekniker i Glostrup, og efter grunduddannelsen fandt Hans en læreplads til ham.

- Han havde en tå inden for mange steder, så han sørgede for, at jeg kunne komme til samtale, fortæller Chris.

Han fik en læreplads i Boligselskabet Lejerbo, som gerne vil påtage sig et socialt ansvar og er optaget af at give unge mennesker en chance.

Vigtigt med disciplin På spørgsmålet om, hvad det har betydet for ham at få en læreplads fortæller Chris:

- Lige efter jeg havde været til samtale, ringede HR-konsulenten, da jeg var på vej hjem i bussen, og sagde jeg havde fået det. Det var virkelig dejligt at få den stress af hjertet.

- Hvis du mødte min far og spurgte ham, vil han sige, at jeg har lært at stå op om morgenen. Jeg har lært af min familie, at enten kommer du til tiden, eller også kommer du slet ikke. Min far var i militæret, så han har lært mig disciplin. Der er nogle gange, hvor jeg møder en halv time før mødetid, så jeg lige kan lande på arbejdspladsen, fortæller han.

Tager tyren ved hornene I uddannelsesperioden skal Chris i lære i forskellige af Lejerbos boligafdelinger i Køge og omegn.

Han startede med at være et halvt år i Søparken i Køge, hvor han blev taget godt imod af varmemesteren Henrik Nielsen.

- Jeg var meget nervøs, men han tog rigtig pænt imod mig og bød mig på varm kakao. Jeg er af type nervøs, men jeg har taget tyren ved hornene og kastet mig ud i det, siger Chris.

- I Søparken skulle jeg for eksempel lære at skifte et blandingsbatteri og radiatorventiler. De første par gange gik der en kollega med, men efterfølgende fik jeg lov til at gøre det selv. Det giver noget selvtillid og mod at klare tingene selv, erkender han.

Henrik har fungeret som en god mentor, som betød, at Chris fik styr på at møde til tiden samt fik styrket sin selvtillid i mødet med andre mennesker.

Chris fortæller at han synes, at det er rarest, når man bliver mødt af andre med et smil på læben og så tilføjer han:

- Det prøver jeg selv at leve op til, når jeg er på arbejde i boligområderne.