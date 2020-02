Meldinger om skud i boligområde var ikke skud

Det bekræfter vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi over for sn.dk.

- Det viste sig heldigvis, at der ikke var tale om skud. Men derimod en vred og frustreret mand, som gik og slog på ruder og døre i området. Det var så voldsomt, at nogen troede, at der var tale om skud, siger vagtchefen til sn,dk.

Manden, der er omkring de 40 og fra lokalområdet, er nu anholdt og skal tilbringe natten på politistationen. Hvad han var frustreret over, og hvorfor han hamrede på døre og vinduer ved politiet endnu ikke.

Ifølge vagtchefen var manden ikke udadreagerende over for beboere i området, og han blev også anholdt uden nogen dramatik.