Melder udsolgt af byggegrunde i nyt boligområde

- Byudvikling og udvikling af lokalsamfund ændrer sig i disse år. Der skal bygges boliger til nogle helt andre behov, end for bare 20 år siden. Vi skal have boliger, hvor der er plads til sammenbragte familier med mange børn, boliger til singler med børn, boliger til singler uden børn, boliger til dem, hvor børnene er flyttet hjemmefra. Med Kildebjergs Tofter og Kildebjergs Agre har kommunen udstykket, og givet de private købere muligheden for at bygge den bolig, der passer dem. Naturligvis inden for lokalplanens rammer, men stadig med en frihed til at indrette sig, så det passer lige præcis den familie, man er. Det har vist sig at være en rigtig god model i Bjæverskov, udtaler borgmesteren.