Medie: Mindreårig piges hemmelige adresse lækket via Aula

Selvom en pige fra Køge i folkeskolealderen har været adressebeskyttet fra sin biologiske far, har en menneskelig fejl gjort det muligt for manden at logge på kommunikationsplatformen Aula og både se pigens skole, adresse og finde ud af, hvem hendes plejeforældre er.

Ifølge mediet fremgår det af en aktindsigt fra Datatilsynet, at pigens skole og plejeforældre er sat i øget beredskab, i tilfælde af at den biologiske far benytter de lækkede informationer til at opsøge sin datter.