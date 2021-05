Se billedserie Bygningen, der rummer medborgerhuset i Bjæverskov, er blevet alvorligt beskadiget. Foto: Pia Knudsen

Medborgerhus falder sammen: Nu er de for alvor hjemløse

Køge - 28. maj 2021 kl. 05:13 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Bjæverskov: Uden varsel faldt en del af Bjæverskov Medborgerhus fra hinanden tirsdag morgen.

Det var den øverste del af muren samt flere tagrækker på det tidligere bibliotek, der pludselig lå på gaden og nu har politiet afspærret området.

Bygningen huser Bjæverskov Medborgerhus, der nu er hjemløse oven på en lang periode med coronaned- lukning.

- Køge Kommune vil nu se på, hvordan man kan genhuse de aktiviteter, der har været i huset, siger Erik Swiatek, der er formand for Teknik- og Ejendomsudvalget i Køge Kommune.

Det kommer ikke bag på ham, at bygningen nu viser yderligere svaghedstegn, for allerede før huset fik status af medborgerhus, blev der lavet en bygningsrapport, der pegede på flere mangler - og at en renovering ville løbe op i omkrig en million kroner.

Nu skal huset i hvert fald ikke bruges mere, påpeger Erik Swiatek:

- Vi må bare konstatere, at når sådan noget her skvatter ned på gaden, så er der også andre ting, man skal være opmærksomme på.

Lang dialog

I forbindelse med den seneste budgetaftale blev det skrevet ind, at et eventuelt overskud fra salget af huset og grunden skulle gå til at etablere nye faciliteter, hvor de lokale borgere fortsat kan mødes.

Dén dialog har dog trukket ud, blandt andet grundet corona-nedlukningen, men Pia Knudsen, der er formand for foreningen Bjæverskov og omegns medborgerhus fortæller, at man bare har været glade for at kunne bruge huset frem til nu:

- Vi har befundet os godt her, men har også hele tiden vidst, at vi kørte på lånt tid.

Hun fortæller videre, at der indtil nu har været set på muligheden for, at medborgerhuset kunne blive en del af en »mellembygning« ved Skovbohallerne, men det er altså hidtil ikke blevet til et konkret projekt.

Pia Knudsen fortæller videre, at de håber at kunne finde et nyt sted, hvor der er plads til både de formelle og uformelle aktiviteter, der har været en del af medborgerhuset:

- Vi går ind i det her med et åbent sind, men håber at kunne være et sted, hvor de mange ældre, der bruger medborgerhuset, kan komme og måske bare sætte en kop kaffe over, sætte sig ned og hyggesnakke. Vi håber også, at det kan blive vores »eget« sted, hvor vi kan gøre det lidt mere hjemligt og hyggeligt.

Det var faktisk meningen, at medborgerhuset igen skulle starte op med aktiviteter i denne uge, men det har lukningen af medborgerhuset altså sat en stopper for.

Med i budgetaftale

Sagen om medborgerhuset ligger i øjeblikket hos Kultur- og Idrætsudvalget, hvor formand Anders Ladegaard Bork (DF), ser udfordringerne både på den korte og den lange bane.

- Rent lavpraktisk så har vi nogle udfordringer her før sommerferien, hvor vi skal have flyttet medborgerhusets aktiviteter til et andet sted. På den længere bane skal vi så have fundet et nyt sted, hvor medborgerhuset kan være, siger han og fortæller, at det stadig handler om, at se på om der kan skabes gode faciliteter i forbindelse med Skovbo- hallerne.

Her blev det i den seneste budgetaftale for 2020-2023 skrevet ind, at der er afsat knap fem millioner kroner til en mellembygning ved hallerne - og her har man fra politisk side diskuteret muligheden for at medborgerhuset kan placeres.

Anders Ladegaard Bork havde gerne set, at der var fundet en løsning tidligere, for som han pointerer, så kan man jo ikke nå at bygge noget inden kommunalvalget og han kan af gode grunde ikke sige noget om, hvad der kommer til at stå i den kommende budgetaftale.

Personligt er han indstillet på, at der skal findes en løsning, så medborgerhusets aktiviteter kan fortsætte:

- Aktuelt håber jeg på, at vi hurtigt kan finde midlertidig genhusning til deres aktiviteter og jeg er klar til at se på om deres driftsmidler skal forlænges, siger han.

Hvor ligger bolden?

Udvalgsformanden fortæller også, at før politikerne kan komme videre, så ligger bolden faktisk hos den dialog, der sker mellem IF Frem Bjæverskov - som blandt andet holder til i Skovbohallerne - og foreningen fra medborgerhuset.

Fra idrætsforeningen side er meldingen dog, at medborgerhuset ikke er en del af det aktuelle projekt, hvor mellembygningen er droppet og man nu planlægger en tilbygning til Skovbo- hallerne.

Formanden for bestyrelsen i IF Frem Bjæverskov lægger ikke skjul på, at det er politikerne, der har ønsket at placere medborgerhuset hos Skovbohallerne, og at fra idrætsforeningens side handler projektet om at forbedre forholdene for brugerne af hallerne.

Dermed er der i øjeblikket ikke noget svar på, hvad der skal ske med medborgerhuset i Bjæverskov, og den der kommer tættest på at have et svar er Lene Østergaard Lunde, direktør for Kultur- og Økonomiforvaltningen i Køge Kommune.

Hun har været inddraget hele vejen i dialogen mellem de forskellige parter.

- Det har hele tiden været tanken at lave en løsning, der kunne tilgodese både Idrætsforeningen og medborgerhuset. Men det også korrekt, at i øjeblikket kigger vi på en løsning, der handler om at placere medborgerhuset et andet sted, siger hun.

Lene Lunde forklarer, at som det seneste, så er man i dialog med de lokale spejdere, der har til huse tæt ved Skovbohallerne.

- Vi er ved at afdække, om vi kan placere medborgerhuset her, siger hun men pointerer samtidig også, at det selvfølgelig vil koste noget at etablere de krævede faciliteter, som for eksempel handicaptoilet med mere.

Der er nemlig også et væsentligt økonomisk aspekt i sagen, for i følge Lene Lunde er der politisk enighed om, at de afsatte knap fem millioner kroner både skal bruges på Skovbohallernes tænkte tilbygning og på nye faciliteter til medborgerhuset.

- Så for os er det en bunden opgave at se på, hvor langt vi kan komme med de penge, siger hun og forklarer, at når hendes forvaltning og den nedsatte arbejdsgruppe, med repræsentanter fra kommune, idrætsforeningen og medborgerhuset, har talt sig frem til en ønskværdig løsning, så skal sagen fremlægges for politikerne.

- Hvis det så bliver dyrere, må vi snakke om mulig- hederne, der eventuelt kan være en medfinansiering fra Skovbohallerne og medborgerhuset, bemærker hun.

Dermed er der altså fortsat et stykke vej til, at brugerne af medborgerhuset igen kan få fod under eget bord.