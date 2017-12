Medborgere i Skovbohallen

Det gamle bibliotek skal rives ned og stedet skal der bygges ældreboliger på grunden, lyder et forslag. Foto: Bjørn Armbjørn

Køge - 02. december 2017

Ved at placere medborgerhuset i helt nye rammer kan man nærmest slå tre fluer med et smæk, siger Erik Swiatek (S), der på baggrund af Skovbohallernes store ønske om at forbinde de to skovbohaller med en overdækning kan se en oplagt løsning.

- Mit og Socialdemokratiets forslag er, at man lader denne overdækning imellem de to haller blive i fuld højde. Det vil sige i to etager, hvor den øverste etage bliver til medborgerhus. Så ville man dels få en nybygning og dels få flere kvadratmeter at gøre godt med. Samt driftsfordele med Skovbohallen, pointerer han og forklarer, at ved at sælge det gamle bibliotek kan man lukke hullet i økonomien.

Hos Skovbohallerne er der begejstring over forslaget, mens formanden for kultur- og idrætsudvalget, Anette Simoni (V) dog er knap så begejstret for forslaget. Jeg er ikke varm på ideen for i mine øjne kommer det til at ligge for langt væk fra byen, forklarer hun.