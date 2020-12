Helle Røtting fra Røde Kors Køge Julehjælp modtager gavechecken på 18.500 kroner af Thomas Werngreen og René Mio fra XL-BYG CF Køges Personaleforening.

Medarbejdere donerer 18.500 kroner til Røde Kors Køge Julehjælp

Køge - 22. december 2020

XL-BYG CF Køge har tradition for at sørge for en lækker frokostbuffet til alle medarbejdere i forbindelse virksomhedens uddeling af årets medarbejderjulegaver.

Men med de seneste COVID-19 stramninger har det ikke været muligt at finde en ansvarlig løsning på at bespise 185 medarbejdere i virksomhedens kantine. Virksomhedens medarbejdere, repræsenteret ved Personaleforeningens bestyrelse, har derfor foreslået ledelsen at beløbet på 18.500 kroner, som skulle have været brugt til frokost, doneres til Røde Kors Køge Julehjælp.

- Vi oplever jo og ser også omtalt i medierne, at Corona rammer ekstra hårdt i de familier, der i forvejen har det svært. Med tanke på at Røde Kors Køge med deres store medmenneskelige indsats kan hjælpe endnu flere familier til at få en bedre jul, forlagde vi ledelsen idéen om at donere beløbet til Røde Kors Køge Julehjælp, fortæller René Mio fra XL-BYG CF Køges Personaleforening.

Og den idé bakkede ledelsen helt op om. Den årlige medarbejderjulegave bliver personalet i XL-BYG CF Køge ikke snydt for, selv om det bliver uden fællesfrokost. Men igen - for ikke at blive samlet flere end højst nødvendigt - uddeles gaverne år i hver enkelt afdeling i stedet for ved et stort socialt arrangement.