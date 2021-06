Borgerne skal bevæge sig mere de kommende år, lyder målet med en ny, landsdækkende partnerskabsaftale, som Køge Kommune bliver en del af. Foto: Anders Ole Olsen

Med i stor idrætsaftale: Flere borgere skal bevæge sig

Køge - 29. juni 2021 kl. 09:01 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

- Den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie.

Det var store ord, der kom fra Anders Bork Ladegaard (DF), formand for Kultur- og Idrætsudvalget, på byrådsmødet forleden. Her opridsede han og flere andre politikere betydningen af den såkaldte visionskommuneaftale "Bevæg dig for Livet", som Køge Kommune nu har besluttet at blive en del af.

Målet med aftalen er få danskerne i bedre form i perioden fra 2021-2025, og helt konkret skal ti procent flere borgere finde lyst og inspiration til at bevæge sig - gerne i en forening.

- Det er vigtigt at understrege, at alle skal have det godt med at være med, uanset niveau og hvad man synes er spændende. At vandre en rask tur i vores flotte natur, kan være lige så godt som at spille en fodboldkamp. Glæden ved at bevæge sig skal ud til endnu flere, fordi det giver en bedre sundhed og livskvalitet. Vi trives simpelthen bedre, når vi bevæger os regelmæssigt, lyder det fra borgmester Marie Stærke (S).

Et skridt i den rigtige retning Bevæg dig for livet skal foregå i tæt samarbejde med idrætsorganisationerne DIF og DGI, men målet er, at det er i høj grad også er borgere, foreninger og medarbejdere i kommunerne, som skal arbejde mod målet.

Ifølge Venstre er det nødvendigt at sætte ind for at få flere til at bevæge, specielt i foreningsregi.

- Aftalen er et skridt i den rigtige retning sammen med alle de øvrige kommuner, som har gjort det samme. Men der er også behov for at kigge den her vej, fastslår Ken Kristensen (V).

Han peger på, at tæt på 200.000 har meldt sig ud af foreningsdanmark under coronakrisen.

- Det er rigtig mange mennesker, som vi gerne skulle have tilbage til at dyrke fællesskabet og motionen, så vi bliver et stærkere, sundere og mere rigt samfund.

Mere tilgængelighed Spørger man Konservative, er der i aftalen et fælles ønske om at invitere til et sundt og rask liv, lyder det fra byrådsmedlem Kirsten Larsen (K)

- Vi vil invitere til bevægelse ved blandt andet at skabe byrum med mulighed for bevægelse. Vi vil være opmærksom på tilgængelighed for de mere sårbare og ældre borgere og skabe mulighed for, at foreninger får lyst til at invitere til nye og inspirerende aktiviteter.

De primære målgrupper for Bevæg dig for livet bliver børn, unge, inaktive voksne, inaktive seniorer samt psykisk sårbare og borgere med funktionsnedsættelser.

Idrætsaftalen skal også give gode muligheder for at styrke samarbejdet mellem, politikere, borgere, foreninger og kommunens forvaltning, fordi der efter planen skal laves en handlingsplan for hvert år af Bevæg dig for livet.

Efter sommerferien bliver visionsaftalen underskrevet officielt i samarbejde med foreningerne.