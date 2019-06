Se billedserie En mand fra en landsby viser stolt sit hjemmelavede toilet og »håndvasken« ved siden af. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Med Røde Kors i Malawi: - Det nytter faktisk at vi hjælper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Med Røde Kors i Malawi: - Det nytter faktisk at vi hjælper

Køge - 09. juni 2019 kl. 13:03 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er langt fra en landsby i Malawi i Afrika, hvor indbyggerne bruger flere timer om dagen på at skaffe rent vand, til den hyggelige, solbeskinnede have i Køge, hvor Camilla Bæk tager imod med dejligt koldt vand i glassene.

- Det har også lige taget lidt tid for mig at komme helt hjem, og de første par uger kunne jeg slet ikke forholde mig til at bare at kunne gå ud og handle eller at skulle bruge penge på for eksempel nye havemøbler, som min kæreste foreslog, siger hun.

Camilla Bæk var sammen med 10 andre frivillige fra hele landet med Røde Kors i Malawi i perioden den 3. til den 11. maj i år.

- Formålet er, at vi kommer ud og ser nogle af de mange projekter, som Røde Kors har iværksat i landet, og så kan vi tage ud og fortælle om dem, når vi kommer hjem, forklarer hun.

- Malawi er et af verdens fattigste lande, og de ligger nummer 173 på FN's udviklingsliste, der omfatter 188 lande. Til sammenligning ligger Danmark som nummer 4.

På den baggrund forventede Camilla Bæk nærmest også det værste, inden rejsen, men hun og de andre udsendinge blev mødt med åbne arme og masser af smil og varme i de landsbyer, de besøgte.

- Malawi bliver kaldt for »Afrikas varme hjerte«, og vi blev simpelt hen mødt med en ydmyghed og dyb taknemmelighed, der var helt overvældende, fortæller hun.

- De fleste af landets indbyggere bor ude på landet, og de har bogstaveligt talt ingenting, så de er utroligt glade for selv den mindste hjælp.

Besøget har også vist Camilla Bæk, hvor stor en forskel ting, vi måske opfatter som små eller bare en selvfølge, kan gøre.

- Jeg vil selv starte en indsamling til en brønd til en af landbyerne, for det betyder alverden, når en enkelt brønd kan betyde rent vand til over 6.000 mennesker, der ellers må bruge mange timer hver dag på at skaffe vand til madlavning og vask, siger hun.

Røde Kors arbejder målrettet i Malawi på at hjælpe befolkningen, hvor der er størst behov og gerne ved at understøtte allerede igangværende tiltag.

- En af de hyppigste dødsårsager i landet er kolera, og det skyldes ofte dårlig hygiejne, så Røde Kors har blandt andet lært indbyggerne at bygge helt enkle latriner, hvor der så udenfor er en primitiv »håndvask« bestående af et par pinde og en flaske med vand.

- De lærer også at vaske hænder med sæbe, og det var tydeligt at se, hvor stolte de er af deres nye toiletter, og at de rent faktisk bruger tingene.

Et andet stort problem er manglen på menstruationsbind, som ofte betyder, at pigerne bliver drillet så meget, at de bliver væk fra skolen og måske slet ikke vender tilbage til undervisningen efter en menstruation.

- Derfor har en gruppe kvinder lært at sy menstruationsbind, der kan genbruges, om dem kan pigerne eller deres mødre så købe. Det har gjort en kæmpe forskel, fortæller Camilla Bæk.

- På en af skolerne var der eksempelvis 65 piger ud af i alt 910 elever, der var vendt tilbage til skolen, efter de var begyndt at bruge de nye bind.

For den 30-årige køgenser har rejsen haft den helt overskyggende betydning, at hun nu ved, at det nytter at hjælpe.

- Jeg var også helt klar til at tage afsted igen, og jeg søgte faktisk om at komme med på et projekt omkring et ungdomshus i Malawi, men jeg var desværre lidt for gammel, siger hun med et smil.

- Så nu har jeg skrevet mig Røde Kors' foredragsliste og håber at kunne komme ud rigtigt mange steder og fortælle om, både hvor stort behovet for hjælpe er, og især at det rent faktisk nytter noget.

- Vi er så priviligerede herhjemme, og vi kan alle sammen bidrage til at gøre livet lidt lettere og lidt bedre for dem, der virkelig har behov for hjælp, lyder opfordringen fra Camilla Bæk.