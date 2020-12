Massiv forurening i nyt boligområde fjernes

De store jernprofiler ligger klar i området, for nu er arbejdet med at fjerne forurening på Søndre Havn begyndt.

Første skridt var, at bruge selvsamme jernplader til en støjskærm som beskytter naboerne. Den er nu ved at blive etableret mellem boligkarréerne og byggepladsen. Samtidig er betonbrokker i gang med at blive fjernet fra området som forberedelse til selve gravearbejdet.

- Vi har valgt den mest skånsomme metode til at etablere spunsvæggene med - de bliver presset eller vibreret dybt ned i jorden med en rammemaskine. Den metode er kendt for at have færrest gener for omgivelserne, forklarer Tove Skrumsager Frederiksen.