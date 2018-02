Der var øredøvende opbakning til Frank Poulsen (midt for) og hans forsamlingshus, »Zonen«, da der for en måneds tid siden var dialogmøde i Borup. Kommunen har fejlagtigt givet tilladelse til forsamlingshuset, en afgørelse, der siden blev underkendt af Planklagenævnet. Derfor bør man hjælpe Frank Poulsen videre nu, lød ét af budskaberne. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Massiv borgerprotest mod lukning af forsamlingshus

Efter et årelangt sagsforløb, der har indeholdt både naboklager, opbakning fra lokale borgere, trusler mod ejeren, politisk opbakning og en endelig afvisning fra Planklagenævnet, blev sagen endegyldigt lukket for en måneds tid siden, hvor Køge Kommunes nye Klima og Planudvalg traf beslutning om, at man ikke vil udarbejde en ny lokalplan for området, hvor Zonen ligger.

Det var ellers den eneste mulighed for, at forsamlingshuset kunne blive genåbnet.

Næsten 600 af dem har skrevet under på en protestskrivelse, hvor de blandt andet mener, at lukningen af Zonen er endnu et bevis på, at politikerne lukker øjnene for »udkants-Køge«, som de utilfredse borgere kalder Borup.