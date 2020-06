Se billedserie Sommerens bedste armbånd. hvis du er ung og vil have en spændende sommer. Foto: Sidse

Masser af tilbud til de unge i løbet af sommeren

Køge - 28. juni 2020 kl. 08:05 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Foråret har været en unaturligt stille tid for alle de unge med corona-nedlukning af de aktiviteter, der ellers holder humøret højt, styrker fællesskabet og udvikler både fagligt og menneskeligt. Men nu er sommeren her - og det skal være Ungdommens Sommer i Køge Kommune. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Der er fuldt program for alle unge i alderen 12-18 år hen over hele skoleferien og noget for enhver smag: Vil du spille teater? Eller skak? Vil du ro eller cykle på landevej eller måske give den gas med en omgang pigeskate? Vil du med på fisketur eller hænge ud et hyggeligt sted og riste skumfiduser over bål? Eller vil du i regi af Musikskolen spille sammen med andre på en 3-dages bandcamp, hvor I bliver coachet af professionelle musikere til at skrive jeres egne sange, få bedre lyd og gjort topklar til at stå på en scene og fyre den af?

Sommerens bedste armbånd

Med tilmelding til og deltagelse i et af de mange arrangementer under Ungdommens Sommer følger et armbånd - og med det på, er der fri adgang til både Køge Svømmeland, KØS og Nordisk Film Biografer Køge, som har reserveret i alt 300 billetter til deltagere i Ungdommens Sommer, samt til Midtsjællands Paintball Center i Borup for unge 16+, Pangea Park i Bjæverskov og Vikingeborgen Borgring.

- Vi glæder os så meget til, at vi sammen med vores mange deltagende foreninger og professionelle aktører skal gøre sommeren 2020 til en tid med fokus på fællesskab for de unge, som i høj grad har været isoleret hen over foråret. Nu er det tid til at opleve, at være sammen og at lære nye ting - alt sammen naturligvis med fokus på sikkerheden. Vi spritter af og holder afstand og efterlever alle myndighedernes krav, og vi håber meget, at også forældrene vil bakke op om at få sendt de unge afsted til nogle gode og mindeværdige oplevelser, siger projektkoordinator på Ungdommens Sommer, Sofie Posselt.

Tag med udenfor

Størstedelen af aktiviteterne foregår udendørs og kommer vidt omkring. Både Open Air bio og teatervognen vil således være at finde i Herfølge, Bjæverskov, Ejby, Ølsemagle og Køge by, hvor der ligeledes vil blive arrangeret hyggelige steder, hvor de unge kan samles, snakke og lave bål.

Også boligområderne under Helhedsplanen kommer til at summe af ungdomsliv, når kendte som nye ansigter står for aktiviteter og fede oplevelser. Her har især fisketure stået højt på de unges ønskeseddel.

Ungdommens Sommer er kommet i stand efter, at byrådet tidligere i år besluttede at afsætte en million kroner til at styrke aktiviteterne for Køge Kommunes unge, som har været igennem en tid præget af isolation, hjemmeskoling og manglende fællesskab.

Fortjener en god sommer

- De unge har fortjent en masse gode fælles oplevelser her i sommer. Mange skal sikkert være mere hjemme, end de plejer i løbet af ferien, og med den lange række af aktiviteter i Ungdommens Sommer er der mulighed for, at de unge opbygger og styrker relationer, prøver nye ting og udvikler sig, som man jo allerhelst skal som ungt menneske. Jeg håber, at vi vil se rigtig mange skønne unge ude til aktiviteter sammen rundt om i kommunen, siger borgmester Marie Stærke.

Formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Anders Ladegaard Bork er på linje:

- Vi er glade for og stolte af, at vi i regi af Ungdomsskolen og Musikskolen sammen med en masse dygtige lokale foreninger og kulturelle aktører har fået et så stærkt program sat på skinner. Det brede samarbejde er et eksempel på, hvor meget vi kan som kommune på det her felt - det styrker fællesskabet og giver forhåbentlig de unge en dejlig sommer, siger han.

Listen over oplevelser og aktiviteter til Ungdommens Sommer er lang og udvides løbende. Den kan sammen med tilmelding findes på køgeungdomsskole.dk under banneret »Ungdommens Sommer«.