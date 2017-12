Fotografk i Galleri Nørregade i Køge. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Masser af julestemning i det lille galleri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Masser af julestemning i det lille galleri

Køge - 13. december 2017 kl. 08:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Galleri Nørregade i Køge er et besøg værd - også her i juletiden, hvor galleriet byder på masser af stemning og skøn kunst på væggene og smukt kunsthåndværk, der egner sig til at lægge under juletræet.

Indehaver Birgit Brænder, der hver lørdag holder åbent i galleriet, er akademiuddannet billedkunstner med masser af store udstillinger bag sig, men hun nyder at møde publikum i Køge, hvor hun konstant har muligheden for at justere på udstillingerne, så man aldrig møder de samme vægge som sidst, når man næste gang besøger galleriet.

Passionen for fint gammelt og nyt kunsthåndværk dyrkes også i den smukke gård i Nørregade 8, hvor galleriet har til huse i en meget gammel bygning.

"Samlingen af smukt og tidsvarende kunstglas vokser, ligesom man blandt gaveidéerne kan finde de skønneste vintage-smykker. Der er ikke tale om store og dyre ting - de skal bare være smukke og særlige for at de får lov til at være i galleriet. Glas, smykker og farvestrålende tørklæder og skindtasker finder Birgit på sine rejser, og de giver fotokunst, grafik, malerier og tegninger i mange formater godt selskab", siger Birgit Brænder.

Da det jo er jul, så finder man også en lille smule julestads i Galleri Nørregade - afstemt, fint og lige til at komme i den helt rette julestemning af.

Galleriet holder åbent alle lørdage frem til jul kl. 11.00-14.30 samt for grupper efter aftale.

I hele december byder galleriet på et glas rygende varmt Glühwein til alle kunder.