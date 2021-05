Se billedserie Marie Stærke: Der er brug for en samlet vision. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Maskerne faldt - ét stort ønske hos spidskandidaterne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Maskerne faldt - ét stort ønske hos spidskandidaterne

Køge - 27. maj 2021 kl. 15:13 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

De lokale spidskandidaters coronamasker faldt onsdag aften til ære for kameralinserne og de Køge-borgere, der fulgte med i live-sendingen af Køge Handels virtuelle debatmøde om fremtidens handelsliv.

Politikerne var samlet hos Pakhuset Braunstein på Køge Havn, og formand for Køge Handel Søren Storgaard håbede på forhånd, at aftenens debat kunne være med til at lægge et fundament, hvor handelslivet bliver et centralt element i den kommende kommuneplan.

- Vi håber, at det her kan være med til at sætte handelslivet i fokus, så vi får handelslivet tænkt med ind i kommuneplanen. Vi har brug for et længere perspektiv og en fælles retningslinje. En samlet strategi, lød det fra formanden.

Det viste sig hurtigt, at han løb en åben dør ind med sit ønske. Et ja-nej spørgsmål fra aftenens ordstyrer Heidi Svane Pedersen om behovet for en strategi for Køges handelsliv fik et samlet »ja« fra hele panelet med undtagelse af Rolf Larsen (LA).

En samlet vision Faktisk var både borgmester Marie Stærke (S) og Venstres Ken Kristensen villige til at gå længere endnu.

- Jeg var faktisk lige ved at sige »nej« til spørgsmålet, for jeg mener, der er brug for noget bredere end en strategi for handelslivet - en samlet vision for hele Køges bymidte, sagde borgmesteren og uddybede efter debatten sin kommentar over for Dagbladet:

- Jeg mener, at det bliver en af de første opgaver for et nyt byråd at nedsætte en visionsgruppe med forskellige interessenter. Det, der hedder et paragraf 17 stk 4 udvalg. Det vil jeg foreslå, fastslog hun.

Ken Kristensen slog også til lyd for at se en plan for bymidten i et helikopterperspektiv.

- Nu siger jeg det her for femte gang i aften: Man skal sætte sig ned og lave en vision - ud fra det, skal der så laves en strategi. Og det handler jo også om boligpolitik og hvilke borgere, kommunen tiltrækker. Sammenligner man med Solrød Kommune, svarer det til 500 millioner skattekroner mere om året. Det skal man bare være bevidst om, mente Ken Kristensen.

Også de Konservatives borgmesterkandidat Thomas Kampmann var stærkt opsat på at få lavet en bindende plan for byens udvikling.

- Vi skal blande blod på det. Der er så mange fine strategier, der bare ender i skrivebordsskuffen. Vi skal forpligte os på, at det bliver til noget i virkeligheden, sagde han til Dagbladet.

Grønne tanker Var der i store træk enighed om behovet for en plan for bymidten og handelslivet, svæver det mere i det uvisse, hvad en sådan plan mere konkret kommer til at indeholde. De Radikales Søren Johansen havde et konkret forslag, der især vandt gehør på venstrefløjen.

- Vores program tager simpelthen udgangspunkt i FN's syv verdensmål. I 2025 skal Køge være den bedste by at drive forretning i - det gælder selvfølgelig også handelslivet, pointerede Søren Johansen, som også foreslog ansættelsen af en city manager som en del af den konkrete udfoldelse af en strategi.

Hans tanker mødte blandt andre opbakning hos Thomas Kielgast (SF), der også efterlyste respekt for middelalderbyen.

Kielgast oplever, at der er kommet for meget discount i vareudvalget på markedsdage og efterlyste flere kvalitetsvarer. Han savnede desuden en stærkere markedsføring af handelsbyen Køge og opfordrede Køges handelsdrivende til at lade sig inspirere af nabobyer som Næstved og Roskilde, der samler kræfterne om at gøre deres byer mere synlige for potentielle kunder.

- Jeg synes, butikkerne skal gå sammen om at annoncere for Køge, opfordrede Kielgast.

Søren Storgaard pointerede, at Køge har en stor mangfoldighed af attraktioner - udfordringen er efter hans mening at få omverdenen til at få øje på byens herligheder.

- Vi har et handelstorv og vi har et lokalt landbrug, der er noget unikt. Vi skal ikke opfinde et Pariserhjul på Torvet. Vi skal bare binde tingene sammen og vi skal turde at fortælle om det og få folk herud. Vi behøver ikke opfinde noget nyt, pointerede han.

Tættere samarbejde Tættere kommunikation og bedre samarbejde blev også et af aftenens temaer. Her er der plads til forbedring, mente Marie Stærke.

- Noget af det, vi ikke har været gode nok til, er vidensdeling. Der foregår en masse ting inden for kulturlivet og vi kan samarbejde uden, at det behøver at koste en masse penge, sagde borgmesteren.

Det synspunkt blev bakket op af Niels Rolskov (EL).

- Nu har vi lige afsat en million til en vikingeudstilling - jeg synes da godt, at Køge Handel kunne bakke det op. Nu får vi ikke Køge Øldag - så kunne man måske lave en mjøddag, sagde han med et lunt smil.

Formand for kulturudvalget Anders Ladegaard Bork (DF) pointerede, at kommunen i august måned for første gang finansierer en kunstfestival med en halv million skattekroner og at kommunen for nylig har ansat en aktivitetschef.

- Det er bare at kontakte ham og se at komme i gang, sagde udvalgsformanden.

Tankerne om samarbejde og arrangementer til en billig penge er dog en svær kombination i virkelighedens verden, konstaterede aktivitetschef hos Køge Handel Katja Jensen efter mødet.

- Jeg vil gerne være med til at tale Køge op, men vi må også være realistiske. De fede arrangementer, der trækker mange mennesker til, de koster altså, konstaterede aktivitetschefen.

Køge Handel har for nylig oplevet den skuffelse at få afslag på ansøgning om et ekstraordinært kommunalt tilskud på godt og vel 500.000 kroner øremærket aktiviteter. Et emne, der også blev drøftet og delte vandene på aftenens møde. Katja Jensen fulgte den del af debatten med en vis forundring, men så frem mod et styrket samarbejde med kommunen.

- Det virker som om, vi enten ikke har været gode nok til at fortælle om, hvad vi laver eller, at nogle af politikerne simpelthen ikke ved det. Det må vi tage til efterretning, men vi ser frem til at være med i et udvalg, der arbejder med en strategi. Det har vi også foreslået, sagde Katja Jensen.

Colstrup og Posthusgrunden Byplanlægning og handelsstrategi hænger også ganske nøje sammen med udvalget af butikker og muligheden for at kunderne kan parkere deres biler uden større problemer. De emner blev berørt i forbindelse med den fremtidige anvendelse af Posthusgrunden for enden af Vestergade samt Colstrupgrunden, hvor et større dagligvarehus er på tegnebrættet.

En detailhandelsanalyse fra december måned viser en fremtidig øget omsætning på 160 millioner kroner og skal byen udvikle sig, bliver der brug for det planlagte dagligvarehus på posthusgrunden, mente Marie Stærke.

- Der er brug for modige politikere til at træffe modige beslutninger. Strædet er et eksempel og har været med til at løfte omsætningen i Køge. Dagligvarehuset på Colstrupgrunden er simpelthen en forudsætning for bymidtens udvikling, sagde hun.

Udviklingen af grunden er et tveægget sværd var der udbredt enighed om i debatpanelet, omend Rolf Larsen ikke havde nogen betænkeligheder på vegne af butikkerne i bymidten, som måtte frygte at miste omsætning.

- Hvis en butik må dø, så kommer der en anden. Sådan er det, konstaterede han.

Søren Storgaard opfordrede politikerne til at tænke sig grundigt om, så bymidten ikke risikerer at »knække over«. Der var almindelig enighed om, at etableringen af underføringen mellem Køge Havn og bymidten samt Stationsbroen skal understøttes af kreativt udtænkte byrum, som kan være med til at lede strømmen af kunder mellem områderne.

- Og med en fremtidig øget omsætning på 160 millioner kroner er der rigeligt plads til et varehus, pointerede Thomas Kampmann.

Posthusgrunden er et smertensbarn for byrådet. Lidl ejer grunden og er indstillet på at etablere en dagligvareforretning på grunden, hvor kommuneplanene fastslår, at der skal være parkeringspladser. Løsningen deler partierne med et solidt flertal for at holde fast i kommuneplanens p-pladser. Indtil videre en gordisk knude må man konstatere.

Efter aftenens debat kunne Søren Storgaard konstatere, at spidskandidaterne langt hen ad vejen valgte at sætte Køge over intern strid og splid. Debatten blev gennemført i en sober tone og der var bred villighed til at forfølge Storgaards ønske om fælles fodslag med en endnu stærkere handelsby.

- Vi skal tiltrække flere folk til Køge, end vi gør i dag. Det vil give en større diversitet i vores vareudbud og vi skal skyde brystet frem og fortælle den gode historie om Køge. Hvis vi forener vores kræfter, vinder vi kapløber, lød hans fortrøstningsfulde afskedssalut.