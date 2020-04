Maskerede mænd standset på knallert

Politiet fik mandag aften en anmeldelse om, at to maskerede personer kørte hurtigt på en knallert ved Brudelysvej i Køge. Politiet kørte ud til stedet, og omkring klokken 19.20 fik en patrulje kontakt til en knallert med to personer. En 21-årig og en 24-årig mand begge fra Køge blev visiteret. Politiet fandt dog intet på mændene eller knallerten, men de blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven ved at køre to personer på en knallert.