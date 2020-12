Markant udvidelse af testkapaciteten

Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Køge - 15. december 2020 kl. 07:28 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen

Et højt smittetal og en ihærdig indsats på at bremse smittekæder betyder, at der bliver mulighed for at få foretaget mange flere tests i Køge Kommune. Fra den 16. og frem til den 22. december kan borgere blive testet for Covid-19 på Teaterbygningen i Køge, som er åbent for alle, der har bestilt tid.

I dagene op til julen opruster Region Sjælland på Covid-19 test til Køge Kommune. Det skyldes et højt smittetal over hele landet og et tydeligt behov for flere teststeder til Køge Kommune.

Fra onsdag den 16. december vil borgere kunne blive testet på Teaterbygningen i Køge. Denne ordning fortsætter helt frem til den 22. december i tidsrummet 10.00-15.00.

For at få en tid på det nye midlertidige testcenter i Teaterbygningen skal borgere altid booke en tid på www.coronaprover.dk forud for besøget. Det er ikke nødvendigt med en henvisning fra lægen for at komme til. Borgere kan booke tid til det nye midlertidige testcenter allerede fra i dag den 15. december.

- Det er helt afgørende, at vi får brudt smittekæderne så hurtigt som muligt, særligt her op til julen hvor vi i begrænset omfang skal omgås de ældre og de sårbare. Derfor er jeg glad for, at Region Sjælland har gjort det muligt at teste endnu flere her i Køge med et nyt midlertidigt testcenter. På den måde kan endnu flere blive testet, inden julefreden forhåbentlig sænker sig over Køge Kommune, siger borgmester Marie Stærke (S).

Det midlertidige testcenter i Teaterbygningen tester også de borgere, der i forvejen har tid til at blive testet på Køge Rådhus fredag den 18. december. Der vil være skiltning på og omkring Køge Rådhus til de, der måtte gå forgæves til rådhuset den 18. december.

Testcenteret i Borup fortsætter med at teste som hidtil - hver onsdag kl. 10.00-15.00 i Borup Kulturhus, Møllevej 2.

Besøgende til teststederne skal bære mundbind ved indgang.

Bestil altid tid på www.coronaprover.dk før fremmøde. Bær mundbind, hold afstand og sprit af.

