I løbet af det seneste døgn er der konstateret syv nye smittede i Køge Kommune, og smittetallet for de sidste syv dage er dermed oppe på 16 personer. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Markant stigning lokalt: Syv nye smittede det seneste døgn

Tidligere på dagen fortalte borgmester Marie Stærke (S), at hun var bekymret for den generelle udvikling i flere hovedstadskommuner, hvor smittetallet er steget markant de seneste dage.

- Det er bekymrende, for vi er en pendlerkommune, så folk tager frem og tilbage i Køge. Derudover fornemmer jeg en større løssluppenhed mellem borgerne, særligt blandt vores unge mennesker, og det kan man se rundt omkring i byen. Jeg er bekymret, for det kan gå rigtigt stærkt, sagde Stærke torsdag morgen.

Forrige uge var der tre smittede i Køge Kommune, mens tallene fra i går onsdag viste, at der nu var ti smittede i løbet af den seneste uge. Et tal, der i dag er steget yderligere til 16 smittede de sidste syv dage. Det svarer til 26,3 smittede per 100.000 borgere.