Markant skærpet straf for trafikdrab på 17-årig pige

En 22-årig mand fra Viby er idømt 16 måneders fæmgsel for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder efter trafikulykken i Lellinge i marts 2019, hvor hans 17-årige ekskæreste blev dræbt. Det afgør Østre Landsret.

Køge - 27. november 2020 kl. 13:08 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

"Hvem kommer først gennem Lellinge." Sådan sagde den 22-årige mand få minutter, før bilen med ham og hans 17-årige eks-kæreste skred ud. Bilen knækkede to vejtræer, rullede rundt og fløj 20 meter, før den landede på en mark ved siden af Ringstedvej i Lellinge. 12 timer efter var den unge pige død af sine kvæstelser.

Udsagnet blev afgørende i Østre Landsret, der fredag behandlede ankesagen. Her skærpede landsretten straffen til 1 år og 4 måneders fængsel. Det var en markant højere straf end byrettens dom, som lød på 15 måneders fængsel, hvoraf tre måneder skulle afsones i fængsel.

Væddeløb Opfordringen til væddeløbskørsel blev sagt i et telefonopkald, som den 22-årige mand fra Viby lige inden ulykken foretog til sine to kammerater, der kørte i en bil bagved. Det var således opfordringen til at køre væddeløb gennem helleanlægget i Lellinge og videre gennem landsbyen, der adskilte ulykken fra at være en tragedie, opstået efter en fejl, til at være en bevidst, hensynsløs handling, der gjorde trafikulykken til uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Det argumenterede anklager Rikke Jensen for.

- Jeg kan ikke få øje på de formildende omstændigheder, sagde hun under retssagen.

- Jeg ville gerne have spurgt tiltalte om, hvordan det kan være, at han ikke når at bremse. Der er ingen bremsespor på vejen, før bilen er kommet ud på marken. Så der er kørt rigtig stærkt. Det er på grund af farten, og fordi man kører ræs, at man mister herredømmet over bilen. Om bilen flyver over trækronerne, er der ingen, der ser. Men den 17-årige pige ryger ud af bilen og dør. Det er ikke sket ved en fejl. Tiltalte vælger med vidt åbne øjne at opfordre til væddeløbskørsel gennem den lille by og kører dobbelt så hurtigt, som man må. Det hensynsløse opstår allerede fra det øjeblik, man ringer op til bilen bagved og spørger, om de skal køre om kap, sagde Rikke Jensen, der førte sagen på vegne af Statsadvokaten.

Ingen forklaring Den 22-årige mand brugte sin ret til ikke at afgive forklaring i landsretten. Han erkendte sig skyldig i uagtsomt manddrab, men nægtede, at det var sket under særligt skærpende omstændigheder.

Da sagen kørte i Retten i Roskilde i februar i år, forklarede han, at han havde kørt 80 kilometer i timen, ind gennem helleanlægget i Lellinge, hvor der er en fartgrænse på 50 km/t.

Han erkendte, at han havde været i besiddelse af 0,1 gram kokain til eget brug, som han også var tiltalt for. Politiets undersøgelser viste dog, at den unge mand hverken var påvirket af alkohol eller narkotika, da han kørte bilen.

»Hvem kommer først« Ulykken skete lige efter midnat lørdag nat mellem den 9. og den 10. marts 2019. Den 22-årige mand var mødtes med sin 17-årige eks-kæreste og to kammerater på parkeringspladsen ved Rema 1000 i Vemmedrup. De fire unge aftalte at køre på McDonald's i Køge. De kørte af sted i to biler. Den 22-årige forrest i sin mormors Peugeot 206 med sin 17-årige eks-kæreste siddende på passagersædet. De to venner kørte i en anden bil bagved.

Da den 22-årige nærmede sig Lellinge, ringede han op til en af kammeraterne i bilen bagved.

"Skal vi se, hvem der kommer først gennem Lellinge," lød opfordringen. Derefter satte de to biler farten op. Det har begge kammerater forklaret.

Begge kammerater var indkaldt som vidner i retssagen i byretten, og den ene af kammeraterne vidnede igen i landsretten. Her forklarede han, at den 22-årige ikke satte farten ned, da han kørte gennem helleanlægget på vej ind i Lellinge.

- Vi kunne se, at de skred ud og forsvandt. Bilen ramte ikke helleanlægget men skred ud på vej ud af helleanlægget. Den røg over i den modsatte vejbane og så var den væk. Vi kørte omkring 120, så jeg vil vurdere, at han kørte det samme, forklarede kammeraten.

Vennerne hastede ud på marken. Der fandt de den 22-årige mand konfus men ved bevidsthed og så bilen stå omkring 20 meter fra vejen. Den er fuldstændig smadret, alle ruder er knust, fronten er krøllet sammen og motorblokken står på jorden foran bilen. Men de kunne i første omgang ikke finde pigen. Hun lå ved vejkanten, stadig i live men med en meget alvorlig kvæstelse i hovedet.

Den 22-årige mand fik to-tre brud på rygsøjlen, brud på nakken og brud på brystbenet.

Forsvarer: Ikke beviser nok Forsvarer Susanne Ravn angreb, at der ikke var objektive beviser for, at den 22-årige mand havde kørt så stærkt, at der var tale om hensynsløs kørsel.

Hun påpegede også, at der ikke var andre beviser for, at telefonopkaldet om væddeløbskørsel havde fundet sted, andet end at de to kammerater har sagt, at der var det.

- Min klient kan ikke huske opkaldet. Det er påfaldende, at vi ingen objektive beviser har for, at der har fundet en telefonsamtale sted. Det har man ikke ulejliget sig med at finde bevis for. Så det ved vi ikke noget om. Vi ved, at de to vidner mener, at min klient har spurgt, hvem der kommer først igennem Lellinge. Min klient husker ikke noget om det. Men, at de siger sådan, er langt fra tilstrækkeligt til, at man kan dømme for, at der er kørt hensynsløst. Det kræver noget mere, sagde forsvareren.

Den 22-årige mand har hele vejen gennem sagen forklaret, at han har kørt 80 km/t.

- Der er ingen beviser for, at min klient rent faktisk kørte så stærkt, at der er tale om hensynsløs kørsel, sagde Susanne Ravn.

Skærpelse Men de tre dommere var ikke i tvivl om, at der var tale om hensynsløs kørsel og derfor uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Landsretten idømte den 22-årige en straf på fængsel i et år og fire måneder.

- Det er en enstemmig afgørelse. Vi er enige med byretten om, at det var særlig hensynsløs kørsel. Men vi har forhøjet straffen til 1 år og 4 måneders fængsel. Vi har ikke fundet, at straffen kan gøres hverken helt eller delvis betinget, sagde dommeren.

Den 22-årige blev også frakendt kørekortet.

