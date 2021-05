Selvom flere kommer tilbage i arbejde, ser HK Sjællands afdelingsformand bekymret på antallet af langtidsledige, der er vokset under coronakrisen. Køge: Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Markant flere ledige: HK er bekymret for de langtidsledige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Markant flere ledige: HK er bekymret for de langtidsledige

Køge - 29. maj 2021 kl. 18:03 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

For få dage siden meldte beskæftigelses- og ligestillingsministeren ud, at han ser en meget positiv udvikling i beskæftigelsen. Samme tendens ser formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Køge Kommune, Lissie Kirk (S), også, men spørger man Estrid Husen, der er afdelingsformand for HK Sjælland, er den positive analyse ikke fuldstændig korrekt.

- Nu har jeg ikke set tallene for maj, men jeg er ikke overbevist, og jeg er heller ikke imponeret, siger Estrid Husen.

Med 225.115 medlemmer er HK, som hører under FH, Danmarks næststørste fagforbund, kun overgået af 3F. Hos førstnævnte kan man se, at antallet af langtidsledige er vokset, og Estrid Husen stiller blandt andet spørgsmålstegn ved, om statens økonomiske hjælpepakker har haft den ønskede effekt.

Flere ledige i Køge Kommune Tilmeldte ledige den 8. marts 2020: 1.189



Tilmeldte ledige den 16. maj 2021: 1.407



Stigningen svarer til 18,3 procent.



På landsplan har stigningen i gennemsnit været 5,8 procent og 6,9 procent blandt kommunerne i Region Sjælland.



Kilde: Beskæftigelsesministeriet

I HK's egne tal kan afdelingsformanden se, at det ser »sort ud« for to grupper, når det kommer til ledighed: Seniorer over 60 år og 35-39-årige.

- Vi kan se, at begge grupper har svært ved at få fodfæste igen på arbejdsmarkedet, fortæller Husen.

Staten har ikke gjort nok Hun er dog enig i, at i forhold til da ledigheden var på sit højeste, er den lavere i dag og har været nedadgående siden årsskiftet.

- Det er positivt, og blandt vores medlemmer er der for eksempel folk, som har fået beskæftigelse inden for smitteopsporing og lignende. Men jeg stadig bekymret, for vores oplevelse er, at det desværre ikke er vores ledige medlemmer længst væk fra arbejdsmarkedet, som har fået del i beskæftigelsen, hvorimod det hovedsageligt er unge, der eksempelvis får job som podere, pointerer Estrid Husen.

Har kommunerne gjort nok for at mindske ledigheden under coronakrisen?

- Generelt synes vi ikke, at alle kommuner gør lige meget, men det er svært at svare helt konkret på.

Har man fra statens side gjort nok?

- Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes blandt andet, at staten burde holde bedre øje med de midler, der bliver brugt på at efteruddanne ledige, mener Husen.

Men hvad skal der så gøres fremover for fortsat at få flere i arbejde? Ifølge Estrid Husen handler det om at få en tættere opfølgning af de ledige.

- Man skal i højere grad analysere sig ind på, hvad der skal ske, for at få dem ind på arbejdsmarkedet. Det gælder eksempelvis opkvalificering og kompetenceløft, siger afdelingsformanden og fortsætter:

- Krisen er forhåbentlig overstået nu, så vi mener, at kommunerne bør lægge sig i selen for at få de mennesker i arbejde, og den opgave ligger blandt andet ude hos jobcentrene.