Markant flere hjemløse i kommunen

Køge - 08. december 2017 kl. 06:00 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

KØGE: Velfærdsforvaltningen i Køge Kommune har i forbindelse med den seneste opgørelse af antallet af hjemløse besluttet at indgå i et samarbejde med Socialstyrelsens rejsehold om dataindsamling, en afdækning af den nuværende indsats samt anbefalinger til ændringer i denne indsats.

- Og der er brug for en forstærket indsats, det kan vi jo se på tallene, konstaterer Social- og Sundhedsudvalgets afgående formand, Dora Olsen (DF).

Store stigninger

I Køge Kommune er det registrerede antal hjemløse steget fra 30 i 2015 til 55 i 2017, svarende til en stigning på 83 procent.

Antallet af hjemløse unge mellem 18 og 29 år steg i samme periode fra 7 til 19, svarende til en stigning på hele 171 procent.

Den mest markante stigning ses i aldersgruppen 25 til 29 år, hvor antallet af hjemløse steg fra 0 til 8.

Velfærdsforvaltningen har desuden lavet et forsigtigt skøn over, hvor mange borgere der har oplevet hjemløshed i løbet af et kalenderår, og det ligger på omkring 140 borgere i kommunen, men forvaltningen understreger, at der på grund af gråzoner og mørketal er tale om et minimumsskøn.

- Tallene er desværre ikke overraskende, indrømmer Dora Olsen.

- Men netop derfor vi har bedt om at få sat punktet på dagsordenen til vores møde i dag. Vi har løbende været opmærksomme på, at det er et voksende problem.

- Vi ser en tendens til stigende tal over hele landet, men nu altså også meget markant her i Køge. Så det er et område vi fremover skal sørge for at have ekstra fokus på, siger hun.

Ved hjemløsetællingen i 2017 blev der registreret 6.635 hjemløse i Danmark. Det er en stigning på 8 procent i forhold til 2015 og 33 procent i forhold til 2009, som var det første år, hvor den samme opgørelsesmetode blev brugt over hele landet.