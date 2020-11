Se billedserie Marinaudvalget har netop sagt god for det seneste oplæg til en lokalplan for Køge Marina. Udvalgsformand Bent Sten Andersen glæder sig over de gode perspektiver i planen. Foto: Torben Thorsø

Marinaudvalg godkender udviklingsplaner

Køge - 07. november 2020 kl. 17:48 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

I de kommende år skal der som bekendt ske en omfattende udvikling af Køge Marina og nu er Marinaudvalget i Køge netop blevet6 færdig med et studere det seneste oplæg til en lokalplan for området.

Planen er udarbejdet med udgangspunkt i visionsplanen fra 2015, hvor den overordnede disponering med et centrum omkring Skipperhusene, et fremtidigt hostel og et fremtidigt søsportscenter, strandrelaterede aktiviteter i den nordlige del og lystsejladsrelaterede aktiviteter samt kulturelle funktioner i den sydlige del bibeholdes.

Det ser faktisk rigtig godt ud foreløbig, fortæller Bent Sten Andersen (DF), der er formand for Marinaudvalget i Køge:

- I mine øjne går arbejdet med lokalplanen i øjeblikket over al forventning og hele udvalget er enige om, at det slet ikke er så tosset. Vi ser det her som en rammeplan med mange gode muligheder. Når vi kommer længere i arbejdet kan vi så gå længere ned i detaljerne.

Han fortæller videre, at til den tid er det også vigtigt for udvalget at få borgerne i kommunen og brugerne på marinaen involveret i arbejdet.

I det fremlagte foreslag til lokalplan 1038 for Køge Marina er der lagt op til, at lokalplanen udarbejdes, så der kan ske en etapeinddelt udvikling af marinaen, hvor der også reserveres areal til fremtidige projekter, som man ikke kender endnu, eller som kræver store investeringer. Der skal ligeledes gives mulighed for de projekter, man allerede kender og mindre projekter, som kan realiseres med det samme.

Det bliver foreslået, at lokalplanen foreløbig giver byggeret til de konkrete projekter, man allerede har lagt sig fast på.

Det handler om et hostel i overensstemmelse med det projekt, som vinder det aktuelle udbud, mindre butikker og caféer med videre på den eksisterende nordlige vinterbådeopbevaringsplads, umiddelbart syd for det tænkte hostel, og i sammenhæng med eksisterende restauranter og caféer på Bådehavnen. Der skal også være plads til mindre servicefunktioner som iskiosk, sauna, omklædningsfaciliteter med videre i forbindelse med havbadet samt projektet med bådehaller ved den sydlige indkørsel fra Værftsvej.

Forvaltningen foreslår, at lokalplanen herudover beskriver muligheden for at give midlertidig dispensation til forskellige maritime aktiviteter, iværksætteri og events. Der kan gives dispensation i op til 3 år. Midlertidige dispensationer giver mulighed for at afprøve koncepter og opføre alternativt byggeri, som er frataget visse krav i byggeloven, lyder det i oplægget.

- Den del vækker også begejstring hos Bent Sten Andersen:

- Det er oplagt, at vi kan lave forsøg med forskellige initiativer og aktiviteter, der måske kan passes ind på Køge Marina, vurderer han.

Det eneste sted, hvor Marinaudvalget gerne ser en justering af oplægget til lokalplanen, er i spørgsmålet om der skal være plads til husbåde på Køge Marina.

Her pointerer forvaltningen, at der er udfordringer i forhold til, hvilken type husbåde der kan være på lystbådehavnen og de gældende støjgrænser i det rekreative område. Der er også hensynet til naboen, Køge Havn, for hvis der for eksempel etableres »faste« husbåde, så vil støjgrænsen være så lav, at erhvervshavnen sandsynligvis ikke kan overholde kravet.

På den baggrund foreslår forvaltningen i oplægget, at der ikke arbejdes videre med ideen om husbåde i lystbådehavnen.

Det er ellers en tanke, der har været oppe af flere omgange og Marinaudvalget har da også opfordret forvaltningen til, at man: »fortsat - og uafhængigt af lokalplanarbejdet - følger mulighederne for husbåde på marinaen«.

- Vi har hele tiden sagt, at vi gerne vil have flere boliger på Køge Marina, så vi vil gerne holde den dør på klem. Marinaen udvikler sig hele tiden, så måske kan der vise sig nogle muligheder på et senere tidspunkt, siger Bent Sten Andersen og understreger, at der ikke skal gås på kompromis med forholdet til erhvervshavnen:

- Vi skal ikke ud i noget, der kan gå ud over Køge Havn.

Sideløbende med lokalplanen udarbejdes en trafikplan, som skal fastlægge en overordnet vej- og stistruktur for marinaen, lyder det videre i oplægget.

Trafikplanen skal sikre tydelige og trygge forbindelser for gående og cyklende og bedre flows og parkeringsmuligheder for billister. Trafikplanen skal også tage stilling til den fremtidige ind- og udkørsel til marinen, herunder om den nordlige adgangsvej fra Værftsvej kan åbnes for biltrafik, samt hvorvidt den eksisterende ind-og udkørsel via Bådehavnen skal lukkes.

Det arbejde er der i den nyeste budgetaftale blevet afsat fire millioner kroner til blandt andet at finansiere.

Lokalplan 1038 for Køge marina skal nu behandles af flere politiske udvalg for endeligt at blive forelagt Køge Byråd.