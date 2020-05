Linda og Anita (tv.) fra Køge Marina præsenterer det nye flag i stiv kuling. Privatfoto

Marinaen får blåt flag igen

Køge - 01. maj 2020 kl. 19:01 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt i en sur corona-tid med forsamlingsforbud og diverse nedlukninger, kan havnemester Kenneth Højlund fra Køge Marina alligevel finde smilet frem.

- Vi har netop fået at vide af Friluftsrådet, at vi igen fået det Blå Flag i 2020, siger han.

- Det er vi super glade for, og vi håber at alle vores besøgende finder området rent og pænt, samtidig med at de sætter pris på vores ekstra miljømæssige indsats.

I brevet fra Friluftsrådet står der blandt andet:

»Friluftsrådet har den glæde at meddele, at Blue Flag International Jury på deres møde ultimo april, har besluttet at tildele Blå Flag til havnen.

De havne som hejser det Blå Flag viser, at de ønsker at støtte et miljømæssigt, bæredygtigt samfund, med plads til friluftsliv og natur, til gavn for deres besøgende, lokale borgere og turister. Blå Flag guider strand- og havnegæster til at finde den sikre strand eller miljøbevidste havn, med gode og rene faciliteter og tilbud af miljøoplysende aktiviteter for børn og voksne.

Samarbejdet mellem havnen og Blå Flag kampagnen, giver samtidig havnen en god mulighed for, at vise deres arbejde med miljøformidling og miljøaktiviteter frem, og profilere sig som en miljøforkæmper og børnevenlig turistdestination, under stor national mediebevågenhed i sommermånederne.«