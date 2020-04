Se billedserie Man kan hurtigt trænge til en is, men det er vigtigt at holde afstand - også på Køge Marina, som er et af de steder, politiet holder ekstra øje med, når solen skinner.

Marina er næsten for hot

Køge - 28. april 2020 kl. 19:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Marina er havnet i tvivlsomt selskab, for lystbådehavnen er nemlig på listen over steder, Rigspolitiet nu holder ekstra øje med i forhold til coronasmitte.

Havnen figurerer aktuelt på en lang liste over 124 steder, hvor politiet holder et ekstra vågent øje med, hvordan folk opfører sig i forhold til de gældende anbefalinger fra de danske sundhedsmyndigheder - og hvis det går helt galt kan Rigspolitiet udnævne Køge Marina til et såkaldt »hotspot«, hvor der vil være øget tilsyn og optræk til opholdsforbud.

På lystbådehavnen har havnechef Kenneth Højlund godt lagt mærke til, at mange søger mod vandet, når vejret bliver godt - som det har været en stor del af april.

- Det er især det nye havnebad og omkring iskioskerne, at der er en »hot« rute. Vi kan jo nærmest »stille uret« efter vejrudsigten, og vi har også set politiet en del mere hernede i løbet af foråret, siger han og fortæller, at den forgangne måned stort set har budt på samme mængde gæster som en god sommermåned.

Han har dog ikke oplevet situationer, hvor de røde lamper blinkede højlydt i forhold til sundhedsmyndighedernes restriktioner og fortæller, at det under alle omstændigheder er Rigspolitiet, der trumfer havnemyndigheden og dermed vurderer status på Køge Marina.

- Vi har heldigvis et fremragende samarbejde med både politi og SSP omkring, hvad der foregår her på marinaen, og hvis vi ser nogle forhold, der gør os betænkelige, så melder vi det videre i systemet. Det er ikke os, der skal tage den konkrete vurdering af, hvad der er acceptable forhold her, siger Kenneth Højlund, der selv tidligere har været ansat i politiet gennem mange år.

Han oplyser, at man faktisk allerede har planlagt et meget snarligt møde med Midt- og Vestsjællands Politi, hvor sagen selvfølgelig også vil blive taget op.

Han glæder sig først og fremmest over, at Køge Kommune har fået et sted, hvor rigtig mange mennesker kan lide at komme - selvom det også kan give ekstra arbejde for ham og kollegerne.

- Folk er meget velkomne her, men vi vil selvfølgelig klart anbefale, at alle mennesker følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og blandt andet sørger for at holde afstand til hinanden og en god hygiejne.

I den forbindelse har havnechefen også et generelt opråb til de besøgende på Køge Marina:

- Vi skal nok gøre vores del, for at der er pænt og rent hernede, men vi har også brug for gæsternes hjælp til at holde området indbydende og samtidig overholde de gældende retningslinjer i forhold til sundheden.