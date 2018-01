Se billedserie Jeg kan ikke huske, at vi har haft et temamøde i byrådet, der har handlet om folkeskolen, siger borgmester i Køge Kommune, Marie Stærke (S). Foto: Kim Rasmussen

Maries projekt: Køge skal tilbage til de kommunale kerneværdier

Marie Stærke har brugt de sidste fire år, hvor Socialdemokratiet har været i opposition til at udtænke et nyt politisk projekt, som dannede baggrund for partiets valgkamp i efteråret.

Nu har den 38-årige Marie Stærke genvundet borgmesterposten, og fra rådhuset på Køge Torv er hun så småt gået i gang med at omsætte det til virkelighed.

- Jeg har udtænkt en vision, som jeg synes, at det vil være rigtigt at arbejde for i Køge Kommune. Det er ikke nogen hemmelighed, at de store projekter, vi har arbejdet for og lykkes med, finder deres afslutning i denne her valgperiode og i begyndelsen af den næste, jernbanen, havneudvidelsen, sygehuset. Der kommer ikke nogen nyt af det. Så nu skal vi finde ud af, hvad vi så skal, siger Marie Stærke.

Når hun hentyder til, at udviklingsprojekterne er lykkes, peger hun på, at stadig flere virksomheder finder kommunen relevant og vælger at etablere sig her, ligesom et stigende antal borgere finder Køge Kommune attraktiv og flytter hertil.

Men det kræver også, at kommunen har tilbud, som findes relevant. Det skal de næste fire politiske år handle om at sørge for.

- Det er meget basalt kommunalt. At vi begynder at fokusere på det nære og på fællesskabet. Det, der binder mennesker sammen. For mig handler det om ordentlige daginstitutioner, en god folkeskole, en værdig ældrepleje. Det er det basale, men derudover synes jeg også, at det er vigtigt, at der er et kultur- og fritidsliv. Det betyder, at vi kommer til at have mindre fokus på de rigtige store udviklingsprojekter, fortæller Marie Stærke.

Hvorfor kan man ikke gøre begge dele på en gang?

- Det har de sidste ti år vist. I hvert fald har vi ikke været gode nok til det. Vi har kun de kræfter og den økonomi, som vi har. Der har vi helt bevidst i fællesskab i byrådet valgt at gå målrettet efter de store udviklingsprojekter. Og jeg mener stadig, at det var det rigtige at gøre, fordi vi kan se resultaterne nu. Det virker jo.

- Men vi må også være ærlige at sige, at der har ikke været noget større udviklingsprojekt for folkeskolen. Vi savner at komme ordenligt efter folkeskolereformen, selv om vi har fantastiske folkeskoler og også daginstitutioner. Jeg er jo selv bruger af dem til hverdag, men jeg ved bare, at vi kan gøre det bedre. Jeg synes stadig, at vi taber for mange børn på gulvet. Netop i sådan et samfund, vi er i, hvor man skal kunne en masse, karriere og uddannelse, så har vi en opgave i, at børnene kan følge med, i samarbejde med forældrene, siger Marie Stærke og læner sig fremad for at lægge tryk på ordet »forældre«.

- Forældresamarbejdet er også vigtigt, understreger hun.

