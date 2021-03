Marie venter på højskolens genåbning: - Det er meget frustrerende

Se billedserie 20-årige Marie Møller Johansen fra Køge har ligesom flere tusinde andre højskoleelever ventet tålmodigt på, at højskolerne igen må åbne. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

I skrivende stund er der måske mindre end to uger til, at landets højskoler igen kan åbne dørene for deres elever, og specielt hos de mange unge er forventningens glæde stor.

20-årige Marie Møller Johansen skulle have været begyndt på Vallekilde Højskole i januar, men nedlukningen af samfundet har betydet, at hun i stedet har måtte vente tålmodigt hjemme hos forældrene i Køge.

Marie Møller Johansen havde ellers glædet sig til at komme afsted igen, efter hun i foråret sidste år fik afbrudt sit ophold på Krogerup Højskole, hvor eleverne blev sendt hjem i to og en halv måned. Efter at have mistet halvdelen af sit ophold besluttede køgenseren sig for at tage på højskole igen. Denne gang på Vallekilde Højskole. Men indtil videre har hun - og skolens andre kommende elever - endnu ikke sat sine ben på højskolen i Odsherred.

- Det er meget frustrerende. Man lever fra pressemøde til pressemøde uden at vide noget. Mine ting har stået pakket siden 1. januar, fordi det er blevet udskudt så lang tid, og jeg håber hele tiden, det snart åbner. Det er virkelig hårdt at sidde hjemme og vente, og det bliver ensomt i længden. Man ved ikke helt, hvad man går glip af, og det er mærkeligt at savne et sted, man aldrig har været før, og nogle mennesker, man kun har set online, fortæller Marie Møller Johansen.

Hårdt for psyken Sammen med en gruppe unge fra andre nedlukkede højskoler administrerer hun debatgruppen Højskolernes Opråb på Facebook. Gruppen forsøger at gøre opmærksom på de unges frustrerende situation og samtidig lægge pres på landets politikere for at genåbne højskolerne. Men gruppen har også en social dimension, fortæller Marie Møller Johansen.

- Vi prøver at skabe et netværk, snakke sammen og skabe nye venskaber og relationer på tværs af højskolerne. Specielt for nogle af dem, som ikke har så mange at snakke med.

Den unge køgenser, der skulle være begyndt på linjen Event og Lederskab på Vallekilde Højskole, fortæller, at ventetiden og den flere gange udskudte genåbning - af både højskolerne og samfundet generelt - påvirker de unge negativt.

- Psykisk er det virkelig hårdt. Der er folk, som allerede før corona måske har haft nogle mentale problemer, og det bliver kun forstærket nu. Starten af 20'erne er nogle fantastiske år, men nu får vi ikke lov til at have de samme oplevelser som andre. Det er virkelig frustrerende, selvom det selvfølgelig er super privilegeret at have det som ens eneste problem, men det er det, vi kender og kan relatere til lige nu, påpeger Marie Møller Johansen og uddyber:

Den unge køgenser har under nedlukningen blandt andet forsøgt at lære at strikke.

- Det er virkelig demotiverende at sidde derhjemme. De fleste af mine venner studerer eller har fuldtidsjob, og så sidder jeg selv bare og har måske et 30 minutters online møde om dagen. Man føler virkelig ikke, man udnytter sin tid.

Tror på genåbning Selvom regeringen og dens støttepartier ikke inkluderede højskolerne i sidste uges forsigtige genåbning, var det med fortrøstningsfulde øjne, at de unge fulgte med i politikernes præsentation.

- Da vi så pressemødet, var det første gang, højskolerne blev nævnt. Det er aldrig sket før, så er det et kæmpe skridt for os. Og for nylig havde vi et oplæg online med Jacob Mark (SF-politiker, red.), hvor han sagde, at vi er de næste til at åbne den 15. marts, medmindre der sker noget helt sindssygt, så det er dejligt at vide, forklarer Marie Møller Johansen, der føler, at genåbningen af højskolerne virker mere realistisk nu efter et par usikre vintermåneder.

Ifølge den politiske aftale fra sidste uge skal partierne nemlig se på muligheden for, at højskoler og efterskoler kan åbne i hele landet den 15. marts, hvis smittetallet tillader det og der etableres flere »smitteforebyggende foranstaltninger«.

- Det er ret fantastisk. Hver gang der er nævnt en ny dato, har vi set frem til den og talt ned til, at vi kan komme af sted. Det er virkelig, virkelig dejligt, at også sundhedsmyndighederne siger god for det, for vi vil gerne gøre det forsvarligt og gøre alt for at komme tilbage, fastslår Marie Møller Johansen.

- Det er virkelig demotiverende at sidde derhjemme. (...) Man føler virkelig ikke, man udnytter sin tid, fortæller Marie Møller Johansen trods smilet på billedet.

Med flere nedlukninger og udskudte genåbninger i bagagen, tør du så tro på, at højskolerne rent faktisk åbner den 15. marts?

- Det gør jeg. Man ved ikke, hvad der sker med mutationerne lige nu, men jeg føler ikke, at jeg kan tillade mig andet end at håbe på genåbningen. Det er træls at kæmpe for noget, man ikke tror på, så vi holder hovedet højt og tror på det. Hvis det ikke går, må vi bare kæmpe videre.

Kan isolere sig sammen Fra i mandags fik højskoler på Bornholm lov til at åbne, og spørger man Marie Møller Johansen, er der gode muligheder for at holde smitten nede på en højskole og samtidig skærme resten af samfundet.

- Jeg har læst meget om det, blandt andet fra studier om genåbningen af de norske højskoler, og ud af i alt 8.000 elever er det kun tre, som er blevet smittet. På højskolen kan vi skabe en sikker boble, hvor vi ikke bevæger os særligt meget ud, så på den måde gør vi samfundet en stor tjeneste ved at isolere os sammen. Jeg tænker, det er forholdsvis sundhedsmæssigt forsvarligt, siger hun.

Du er ret aktiv i debatten både med Facebookgruppen og flere delte artikler til fordel for at åbne højskolerne. Hvorfor er det så vigtigt for dig?

- Det er hele mit liv lige nu, så det kommer ret naturligt. Det er vigtigt, fordi det er en unik oplevelse at være på højskole, for det gør noget for et menneske. Man bliver alment dannet, og man skaber nogle ekstremt vigtige og meget fantastiske relationer. En af de bedste ting er, at man lærer, fordi man har lyst til at lære. Derfor er det super ærgerligt, at vi endnu ikke kan komme af sted og få oplevelsen, få ny viden og et nyt syn på samfundet, som man gør på højskoler, fortæller Marie Møller Johansen og fortsætter:

- Højskolerne er en stor del af Danmark, og jeg synes, vi skal værne om dem og lade os unge mennesker komme af sted og møde hinanden på forsvarlig vis.