Det handler ikke om legitimering i krænkelsesdebatten, siger Marie Stærke, der er udnævnt som Frank Jensens efterfølger som S-næstformand.

Marie om ny næstformandspost: Jeg skal ikke være ligestillingsordfører

Køge - 13. november 2020 kl. 18:27 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

køge: Marie Stærke skal ikke genoprette Socialdemokratiets profil i #metoo-debatten. Det slår Køge-borgmesteren fast, efter at hun fredag aften er udnævnt til at følge efter Frank Jensen på posten som partiets næstformand.

Frank Jensen måtte trække sig fra posten som borgmester i København og som næstformand for Socialdemokratiet for få uger siden, efter at gamle sager om sexchikane igen var blusset op. Men Marie Stærke er ikke valgt, fordi hun er kvinde, understreger hun.

- Statsministeren ringede i tirsdags og spurgte, om jeg havde lyst til at efterfølge Frank Jensen. Hun ville gerne fastholde den struktur, vi har med, at den ene af partiets to næstformænd kommer fra kommunerne, og der syntes hun, at jeg var bedste bud, siger Marie Stærke

- Jeg vil være kommunernes repræsentant i partiets ledelse. Det handler ikke om en legitimering på baggrund af hele krænkelsesdebatten, fordi jeg er kvinde. Jeg stiller ikke op til at være en ligestillingsordfører. Jeg vil være kommunernes stemme, siger hun.

Marie Stærke lægger ikke skjul på, at hun er beæret over udnævnelsen.

- Min første reaktion var »wow«. Både fordi jeg gerne vil, og fordi det ikke alene er statsministeren, der viser mig den tillid, men også hovedbestyrelsen. Det er jeg meget beæret over. Jeg vil så gerne spille Køge stærk, det her er en måde at gøre det på.

Hvilken funktion kommer du til at få?

- I første omgang kan jeg deltage i gruppeledelsens møder på Christiansborg. Det er ikke sikkert, jeg skal deltage hver gang, for det er tirsdag formiddag samtidig med, at vi har økonomiudvalgsmøder på rådhuset. Men jeg kommer til at deltage en gang imellem. Det betyder, at jeg kommer tættere på ledelsen på Christiansborg, jeg kommer tættere på hovedbestyrelsen, og jeg er kommer til at sidde i det udvalg, der arbejder med nærhedsreformen, hvor jeg kommer med input set fra kommunernes vinkel, siger Marie Stærke.

Hvad kommer det til at betyde for dit arbejde i Køge?

- Det kommer ikke til at betyde noget. Jeg kan godt håndtere begge dele. Jeg kan komme til at gøre Køge stærkere.

Falder der noget godt af til Køge?

- Det kunne da være rart. Der er nogle af de dagsordner, vi har, hvor jeg måske får lettere mulighed for at have dialog med centrale beslutningstager, for eksempel i forhold til klimaudfordringer eller på transportområdet, siger Marie Stærke.

Hvad betyder det for dig personligt?

- Det er en kæmpe cadeau. Jeg har været i politik i virkelig mange år og borgmester i Køge i sammenlagt 13 år. Det er en følelse af, at det arbejde, jeg har gjort, er blevet set af andre, som har mod på at vise mig en ekstra tillid. Den vil jeg virkelig gerne løfte.

Har du haft nogle betænkeligheder eller bekymringer ved at sige ja?

- Jeg sagde faktisk til statsministeren, at jeg også har børn og en familie, som jeg gerne vil passe. Det har hun jo også selv. Hun sagde, at møderne er planlagt et år forud, og at det er til at håndtere.

Det er en alvorlig sag, der har banet vej for dig. Hvad tænker du om det?

- At Frank gik, syntes jeg var det rigtige den gang, men jeg kan ikke sætte en finger på det arbejde, han har gjort for kommunerne og på posten. Så på den måde er det store sko at udfylde. Der er nogen, man skal efterfølge på et tidspunkt. Jeg håber, at jeg kan leve op til forventningerne og det store arbejde, som Frank har gjort før mig. Jeg tror ikke altid, det har været lige nemt at være det bindeled, når der har været utilfredshed ude i kommunerne. Det har Frank gjort virkelig godt, siger Marie Stærke

Fødevareminister Mogens Jensen er Socialdemokratiets anden næstformand.

