Marie Stærke blev i weekenden valgt som Socialdemokratiets næstformand på kongressen i Aalborg. Foto: Lars Horn Foto: Lars Horn

Send til din ven. X Artiklen: Marie Stærke er formelt valgt som S-næstformand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Marie Stærke er formelt valgt som S-næstformand

Køge - 20. september 2021 kl. 12:09 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Køges borgmester, Marie Stærke, er formelt blevet valgt som næstformand for Socialdemokratiet. Det skete på partiets kongres i Aaborg i weekenden.

Marie Stærke blev allerede udpeget som næstformand i november sidste år, efter at Frank Jensen måtte trække sig fra politik som følge af #metoo-sagen. Den gang blev hun valgt af Socialdemokratiets hovedbestyrelse, men nu er hun også lovformeligt valgt på kongressen.

- Jeg er rigtig glad. Jeg vidste godt, at der ikke var andre kandidater. Men det var rart at få det rigtig på plads, og det var rart at mærke kongressens og medlemmernes opbakning, siger Marie Stærke.

Bindeled mellem kommuner og partitop

Hun ser flere fordele i, at partiets har en kommunal stemme i topledelsen.

- Jeg ser mig selv som bindeleddet mellem det kommunale bagland og partiets ledelse. De ting, jeg støder på i kommunerne, som vi går og bakser med, kan jeg bringe ind i ledelsen, og de ting, som ledelsen sætter på dagsordenen, kan jeg bringe til mine kolleger i kommunerne, siger Marie Stærke.

Hun nævner et eksempel forhandlingerne om kommunernes økonomi i kølvandet på coronakrisen.

- Hvert år i marts har vi overførsel fra kommunernes regnskaber fra årret. På grund corona var der i år mange penge, som vi ikke havde brugt i kommunerne. Derfor var det et relativt stort beløb, der skulle overføres. Det går ud over både vores anlægsloft og serviceloft. Lige så snart jeg kunne se det, tog jeg fat i indenrigsministeren, så de kunnne have det med i deres beregninger på Christiansborg. Dermed kan man også på politisk niveau tage højde for det, når KL og regeringen forhandler om kommunernes økonomi. Når vi deler viden med hinanden, bliver det nemmere at finde hinanden, når vi skal styre den offentlige økonomi. Det er sådan, jeg ser min rolle, siger Marie Stærke.

Hun benytter også næstformandsposten til at bringe Køge i spil.

- Jeg får mulighed for at bringe Køge tættere på Christiansborg. Det benytter jeg mig da også af. For eksempel, da vi havde debatten om tryghedskabende opholdforbud, havde jeg nogle konkrete eksempler med fra Køge. Jeg kan mærke, at jeg har bedre adgang og kan rejse Køges dagsordner, fortæller Marie Stærke.