Marie Stærke: - Vi bevæger os på ukendt grund

Køge - 27. april 2020 kl. 15:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge: Med Skandinavisk Transport Center og en fordobling af Køge Havn har Køge Kommune fået sit helt eget stop-over på Sjælland. Men i fremtiden vil det være andet end en god placering på landkortet, der skal lokke erhvervslivet til kommunen.

Men helt præcis hvad der skal til ved man faktisk ikke endnu.

- De seneste 20 år har været et stort erhvervseventyr for Køge Kommune og her er vi gået med det sikre valg. Men nu bevæger vi os ud på ukendt grund, fortæller borgmester Marie Stærke (S):

- Jeg indrømmer gerne, at lige i øjeblikket er vi lidt famlende overfor fremtiden og det er også derfor, at vi blandt andet er i tæt dialog med erhvervslivet og erhvervsorganisationerne; hvor vi spørger efter deres bud på, hvordan Køge kan gøre sig grøn og lækker.

Hun fortæller, at et nyt erhvervseventyr måske kan gå ud på at fremelske bæredygtig transport eller andre grønne og nytænkende initiativer.

- Det ville for mig være en fantastisk ambition, hvis Køge kunne blive den førende grønne erhvervskommune i landet. Det vil jeg gerne være med til at sætte som mål, og jeg ved også, at det er en af målsætningerne i Connect Køge, siger Marie Stærke.

Hun bemærker, at Køges position på landkortet stadig skal udnyttes, men hvor der hidtil har været stor fokus på at flytte gods, så kan det i fremtiden være mennesker, der skal »flyttes« til og fra Køge. Den udvikling er allerede begyndt med etableringen af Køge Nord og med etableringen af Femern-forbindelsen, så vil Køge Kommune stadig ligge meget centralt på Østsjælland.toth