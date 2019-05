Det giver god mening at diskutere spareforslag i et lukket politisk forum, inden borgerne for indblik i forslagene, siger Marie Stærke (S). Foto: Jørgen C. Jørgensen

Marie Stærke: Lukket dagsorden giver bedre politisk samarbejde

Køge - 10. maj 2019 kl. 16:58 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det giver bedre politiske beslutninger, når politikerne først får lov til at diskutere spareforslag, uden at skulle stå til regnskab over for offentligheden. Sådan lyder borgmester Marie Stærkes begrundelse for, at spareforslag for 55 millioner kroner først bliver offentligt tilgængeligt, når politikerne har taget de første diskussioner og er enige om, hvilke forslag, der skal sendes i høring.

I denne uge har politikerne i Køge Byråd på udvalgsmøderne diskuteret en spareplan, som forvaltningen har udarbejdet. Men indtil politikerne har lagt sig fast på, hvilke forslag, der skal sendes i høring blandt borgerne, er alle forslagene på lukket dagsorden.

Hvad er begrundelsen for, at man vælger at sætte spareforslagene på lukket dagsorden?

- Vi vælger at have budgetanalysen på lukket dagsorden, fordi vi har brug for at diskutere det politisk, inden det kommer ud i offentligheden, så offentligheden ikke kommer til at diskutere noget, som ikke bliver til noget. Vi ved historisk, at mange af de spareforslag, som har været sendt i høring, hvor vi vidste, at de ikke blev til noget, har skabt frustration hos borgere og medarbejdere. Det er ikke, fordi vi ønsker at skjule noget.

- Det er for politisk at kunne diskutere først, om det overhovedet er realiserbart. Derefter vil vi meget gerne diskutere i medierne og med borgerne om, hvad der er fordele og ulemper, siger Marie Stærke (S).

Hvorfor må borgerne ikke se, hvilke forslag til besparelser, som I skal vælge imellem?

- Det må de også gerne. Derfor bliver det hele åbnet i forbindelse med referaterne, så borgerne ved, hvad vi taler om. Men hvis vi skal have en politisk diskussion, er den bedste proces, at vi sidder om et bord, hvor vi ser hinanden i øjnene, og ikke diskuterer det i dagspressen. Første gang man diskuterer det her, skal være i udvalget og ikke i pressen. Hvis borgerne vil have politikere, der tør træffe beslutninger og kan handle, bliver noget nødt til at foregå inde i mødelokalerne og ikke i offentligheden. Ellers bliver de politiske diskussioner ofte præget af for eller imod, alt efter hvad man tror, der har vælgernes opbakning, frem for den opgave, vi står med at løse, siger Marie Stærke.

Mener du, at det kan have en relevans for borgerne at se de forslag, som politikerne vælger fra og høre deres begrundelse herfor?

- Ja, det tror jeg. Derfor bliver alt offentliggjort efter udvalgsmødet, også det der ikke sendes i høring, så kan borgerne se det. Så kan man sige noget der, for eksempel, at man synes, at vi skal kigge på det igen, siger Marie Stærke.

I blandt andet Randers Kommune er holdningen, at man ikke kan sætte et forslag på lukket dagsorden med den begrundelse, at det vil kunne give anledning til uro blandt for eksempel ansatte eller brugere. Hvad mener du om det?

- Det er Randers' fulde ret. Vi har været enige om, at det giver god mening at diskutere i et lukket forum og et lukket rum. Mit indtryk er, at Randers har et mindre samarbejdende politisk miljø. Jeg er overbevist om, at vores proces gør, at vi får et bedre politisk samarbejde og politisk miljø og dermed også bedre beslutninger, siger Marie Stærke.

Hvad tænker du om intentionen i offentlighedsloven, der tilsiger, at sager som hovedregel skal på den åbne dagsorden med mindre det drejer sig om kontrakter eller personsager?

- Den er jeg fuldstændig enig i. Men offentlighedsloven gælder byrådets beslutninger og ikke udvalgene. Når det skal til byrådet, skal det også være åbent. Jeg er meget begejstret for offentlighedslovens intentioner omkring de beslutninger, som byrådet træffer.

Juraekspert Oluf Jørgensen mener, at det stiller borgerne svagere, når spareforslagene først bliver offentliggjort i forbindelse med høringen. Hvad mener du om det?

- Det er jeg ikke enig i. Det er ikke ham, der er politiker. Jeg synes ikke, at jeg udviser arrogance i forhold til at høre borgerne. Vi har et byråd, der lytter meget til borgerne, siger Marie Stærke.

FAKTA: Åben eller lukket dagsorden

Randers Kommune fortolkning af offentlighedsloven:

- En dagsorden er opdelt i en åben og en lukket del. Sager skal som hovedregel på den åbne dagsorden, men følgende sager skal typisk behandles på den lukkede dagsorden:

- Sager om køb, salg, leje eller udlejning af fast ejendom

- Sager om tilbud på bygge- og anlægsarbejder eller leverance af varer eller tjenesteydelser

- Sager om bedømmelse af personlige forhold for eksempel ved ansættelse eller tildeling af sociale ydelser

- Sager der indeholder fortrolige oplysninger om borgeres private forhold eller borgeres og virksomheders økonomiske forhold.

- For hver sag skal forvaltningen vurdere, om det er nødvendigt at sætte sagen på den lukkede dagsorden. Eksempler på sager, der skal på åben/lukket dagsorden:

- En sag kan ikke sættes på den lukkede dagsorden alene fordi, der er tale om for eksempel en klage, en kritik af kommunen eller et forslag, der vil kunne give anledning til uro blandt for eksempel ansatte eller brugere af kommunale tilbud.

- Der kan være sager med fortrolige oplysninger, der har så stor interesse for offentligheden, at sagsbehandleren må overveje at dele sagen i et lukket og et åbent punkt. Et eksempel herpå kan være salg af ejendomme, hvor der både tages stilling til, hvorvidt ejendommen skal sælges (åbent punkt) og på hvilke vilkår, den skal sælges (lukket punkt).

Kilde: randers.dk