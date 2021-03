Se billedserie HB Køge slog FC Nordsjælland hjemme på Capelli Sport Stadion i forårssæsonens første kamp i Gjensidige Kvindeligaen. Foto: Kim Rasmussen

Maria Uhre om topkampen: - Der skal kæmpes hver gang

Køge - 09. marts 2021 kl. 18:25 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Hvis man var i tvivl om, om HB Køges hold i Gjensidige Kvindeligaen kunne fastholde efterårets stærke form her fra begyndelsen af forårssæsonen, så må den tvivl være ryddet effektivt af vejen nu, hvor HB Køge først ekspederede mestrene Fortuna Hjørring ud af pokalturneringen og siden fulgte op i søndags ved at besejre FC Nordsjælland i forårspremieren i ligaen.

Søndag afgjorde først Stephanie Ribeiro og siden Kyra Carusa på straffespark kampen for HB Køge allerede i 1. halvleg, hvor køgenserne havde succes med deres høje pres, som i flere omgange førte til bolderobringer højt oppe på banen og farlige situationer foran mål. Der var kun spillet lidt over to minutter, inden Stephanie Ribeiro blev sendt afsted på kanten af offside og bragte HB Køge i front med en kølig afslutning helt ude ved den ene stolpe, og i det 37. minut lukkede Kyra Carusa altså kampen for hjemmeholdet, som kun gav ganske få chancer væk til gæsterne i løbet af kampen.

Tæt kamp om guldet

Da både Brøndby og Fortuna Hjørring samtidig tabte deres kampe i weekenden, er HB Køge stort set sikre på at slutte på førstepladsen i rækkens grundspil - allerede inden weekendens kamp mod Fortuna Hjørring. Alligevel tøver anfører Maria Uhre med at kalde holdet for guldfavoritter i sin debutsæson i Gjensidige Kvindeligaen.

- Det synes jeg ikke, at vi er. Vi har selvfølgelig ambitioner, men der venter stadig nogle meget svære kampe, og alt kan ske. Det er en meget jævnbyrdig sæson, og flere hold har oprustet markant i vinterpausen, så der skal kæmpes for det hver gang, men jeg føler helt sikkert, at vi er i spil til medaljer, siger Maria Uhre.

Hun er ikke i tvivl om, at de traditionelle tophold i form af Brøndby og Fortuna Hjørring vil være med i guldkampen til det sidste, men hun fremhæver blandt andet også, at Kolding viste, at man skal regne med dem i weekendens 3-0 sejr mod Fortuna Hjørring, som altså er HB Køges modstandere i den kommende weekends afsluttende runde i grundspillet.

HB Køge har slået Fortuna Hjørring 1-0 i begge de to holds hidtidige kampe i sæsonen, men Maria Uhre tager det ikke for givet, at det bliver tre på stribe.

- De har et rigtig godt hold, og vi kommer med stor respekt for dem, fastslår hun.