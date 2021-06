Se billedserie Køge Kommune deltager i marchen på strækningen mellem Køge Torv og Ringsted.

March gennem landet skal kæmpe mod ensomhed

Køge - 10. juni 2021 kl. 18:54 Kontakt redaktionen

March mod Ensomhed for ruten fra Køge Torv til Ringsted, når den årlige begivenhed skal finde sted til august.

Initiativtager er Patrick Cakirli, der går gennem landet for at sætte fokus på fællesskab og kampen mod ensomhed. Køge Kommune deltager på en del af strækningen.

Årets march mod ensomhed går gennem Køge, og alle, der har lyst, kan deltage. Det sker lørdag den 21. august 2021, hvor marchen starter på Køge Torv. Herfra går turen gennem Køge by til Lellinge og over Bjæverskov for at slutte i Ringsted.

Går kun med følgeskab

March mod Ensomhed er den fjerde af slagsen og i år vil Patrick Cakirli gå 1.600 kilometer på 56 dage med start på Bornholm og slutdestination i Esbjerg.

For hele ruten gælder det, at Patrick Cakirli kun må gå, hvis han har følgeskab - ellers skal han stå stille. På den måde bliver hans vandring symbol på vigtigheden af fællesskab i kampen mod ensomhed.

Køge Kommune er nu i gang med at planlægge dagen i samarbejde med foreninger, frivillige og det øvrige civilsamfund for at sikre, at Patrick Cakirli får følgeskab hele vejen gennem Køge Kommune.

Alene på en trappe

March mod Ensomhed startede med, at Patrick Cakirli i december 2016 oplevede en voldsom ensomhedsfølelse og besluttede at række ud efter fællesskabet på social medier, hvor han skrev:

»Jeg er desperat efter at møde nye mennesker. Jeg er ensom og går igennem den hårdeste periode i mit liv. Jeg vil sidde på trapperne foran Københavns Rådhus fra klokken 14-20. Jeg har sorte bukser og en North Face-taske på.«

Hans opråb betød, at 17 personer dukkede op for at mødes med ham og et nyt fællesskab opstod.

- Flere end 380.000 voksne og over 20.000 børn i Danmark føler sig svært ensomme, og Sundhedsstyrelsen opgør, at ensomhed koster samfundet over 8 milliarder kroner årligt. Det er ikke godt nok, og det skal vi gøre noget ved. Jeg håber, at jeg gennem min vandring kan være med til at mindske tabuet om følelsen af ensomhed samt inspirere ensomhedsramte borgere til at række ud efter hjælp. Hvis jeg kunne gøre det, så kan alle, fortæller Patrick Cakirli.

Lokal kamp mod ensomhed

Både borgmester Marie Stærke og formand for Ældre- og Sundhedsudvalget, Bent Sten Andersen, deltager i marchen, oplyser Køge Kommune i en pressemeddelelse.

- Mit mål er, at Køge Kommune skal være den mindst ensomme kommune i Danmark. Det er et mål, som kun kan nås ved, at vi alle bidrager. Marchen mod ensomhed er en fin gestus, der minder os om, at vi alle har et ansvar, når det gælder om at række ud og byde inden for i fællesskabet. Jeg glæder mig til en gåtur gennem Køge i en god sags tjeneste, siger Marie Stærke (S).

Derfor har Køge Kommune besluttet at deltage i March mod Ensomhed.

- Det glæder mig, at vi i Køge Kommune får mulighed for at deltage i March mod Ensomhed. Vi skal bruge dagen og gåturen sammen til at hylde Køge Kommunes mange fællesskaber og sætte fornyet fokus på, at 'Fællesskab er en fælles sag'. Jeg håber, at mange vil gå med på hele eller dele af ruten eller heppe sammen med os fra vejkanten, når vi går forbi, hvis man ikke selv kan gå med, siger Bent Sten Andersen (DF), der er formand for Ældre- og Sundhedsudvalget.

Wied