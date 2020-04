Det kræver ekstra mange resurser at leve op til sundhedsmyndighedernes krav til rengøring på skoler og daginstitutioner. Derfor søger Køge Kommune efter mere rengøringspersonale. Foto: Allan Grasberger

Send til din ven. X Artiklen: Mangler du job: Corona-rengøring giver mangel på personale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mangler du job: Corona-rengøring giver mangel på personale

Køge - 27. april 2020 kl. 10:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Genåbning af skoler og daginstitutioner har krævet en helt ekstraordinær indsats fra Køge Kommunes rengøringsafdeling. Derfor beder ETK nu kommunens borgere om hjælp til at finde ekstra rengøringsfolk.

Rengøringen på Køge Kommunes skoler og daginstitutioner skal være i top - og særligt i situationen med corona-virus bliver der hver dag leveret en ekstraordinær indsats fra rengøringspersonalet. Faktisk bliver der gjort så meget rent, at ETK Rengøring nu søger efter personale. Det skriver Køge Kommune i en pressemeddelelse.

- Vi er hårdt presset på rengøringsområdet og har rigtig meget brug for ekstra hænder. Med dette opråb håber vi, at Køges borgere vil være med til at sprede budskabet om manglen på folk, så vi kan få nogle flere henvendelser. Rengøringspersonalet spiller en livsvigtig rolle lige nu, siger Torben Hansen, rengøringschef for ETK Rengøring.

Den 15. april åbnede de første skoler i Køge Kommune for de små børn, og den 17. april fulgte daginstitutionerne efter. Åbningen af de offentlige skoler og daginstitutioner er sket med forudsætning af et øget fokus på renhold for både personale på institutionerne og for det tilknyttede rengøringspersonale.

ETK Rengøring har normalt ansvar for to ud af fem distrikter i Køge Kommune, men yder i denne situation en ekstra rengøringsindsats i alle kommunens distrikter. Der er indført ekstra daglig rengøring på både skoler og institutioner samt offentlige toiletter. Der er nedsat et "flyverhold" til akutte rengøringsopgaver. Og så er ETK Rengøring ansvarlig for Køge Kommunes indkøbte spritbeholdning til håndsprit og desinfektion af kontaktflader på kommunens institutioner.

Den store rengøringsindsats har krævet mange ressourcer fra ETK Rengøring, og derfor søger Køge Kommune nu med lys og lygte efter flere rengøringsassistenter, rengøringsteknikere og serviceassistenter, der kan her og nu kan bistå med det store rengøringsarbejde COVID-19-situationen kræver.

Man kan læse mere om stillingerne på Køge Kommunes hjemmeside.