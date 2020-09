Mangfoldighed i cafeen

Mandag var der det første møde i den nye Mangfoldighedscafé

Køge - 02. september 2020

Køge: Mangfoldigheden er i centrum på den nye Mangfoldighedscafe, fortæller initiativgruppen.

Ved det første møde fortalte Pia og Gitte fra Køge musikskole om musikskolens virke og de mange tilbud af undervisning, der spænder fra baby, børn og unge lige fra solo sangundervisning til instrumentundervisning i bands. Hver torsdag er der mulighed for alle interesseret i at øve i containerne ved Musikskolen. Der kan søges gratis fritidspas til alle under 18 år gennem Køge kommune. Få mere information hos Musikskolen

tlf.: 56 67 69 70

Martin fra Natteravnene fortalte om, hvordan Natteravnene organiserer sig i Køge, fortællinger om sammenholdet der opstår når de er på vagt i tidsrummet 24:00 - 03:00, og sjove oplevelser og deres positive modtagelse, når de færdes i nattelivet i Køge. Alle, der er interesseret i at blive Natteravn i Køge, kan kontakte Martin på tlf.: 56 27 64 75

Der var også besøg af Køge Maritime Modelbyggerlaug, der holder til i Den Gule hal. Foreningen har 70 medlemmer, som bygger modelskibe i forholdet 1:20. Kaj fortalte, at linjeskibet "Dannebroge" ved Kommandør Iver Huitfeldt sank under slaget i Køge Bugt 1710. Modelbyggerlauget har selv konstrueret arbejdstegningerne med udgangspunkt i Rigsarkivets originaltegninger fra 1692, hvor alt er håndbygget, og kanonerne er støbt i bronze efter originale tegninger. Modelskibet, der er over 3 meter højt, skal stå som udstilling i en glasmontre på Køge universitetshospital, når det står færdigt. Foreningen er udkig efter donationer til glasmontren. Få mere information på tlf.: 2146 8467

Mangfoldighedscafe giver gratis kaffe og the til alle gæster. Kom og få et indblik i Køge kommunes foreninger i et mangfoldigt fællesskab den sidste mandag i hver måned, lyderd et i en pressemeddelelse.

Næste gang er den 28. september kl. 19:00 - 21:00.