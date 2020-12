Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Mange flere familier har behov for julehjælp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mange flere familier har behov for julehjælp

Køge - 10. december 2020 kl. 18:05 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen

Dansk Folkehjælps lokalafdeling i Køge har hele året samlet ind til at hjælpe fattige og udsatte børnefamilier i lokalområdet til en bedre jul.

Deres frivillige indsats betyder, at 70 børnefamilier i kommunen kan se frem til at modtage Julehjælp i år, hvilket er en flot stigning i forhold til 2019, hvor 20 familier fik hjælp til jul. I alt, har 158 børnefamilier fra Køge søgt Julehjælp hos Dansk Folkehjælp i år. Det skriver Dansk Folkehjælp i en pressemeddelelse.

Som Danmarks største formidler af Julehjælp har Dansk Folkehjælp siden 2006 hjulpet fattige og udsatte børn og familier i Danmark. Efterspørgslen på Julehjælp er dog steget år for år, og med corona-pandemiens tag i det danske arbejdsmarked har organisationen haft det største ansøgerfelt hidtil.

Trods det er det lykkes lokalafdelingen i Køge at hjælpe ekstra mange trængte familier i år.

- Hos Dansk Folkehjælp har modtaget rekordmange ansøgninger om Julehjælp fra fattige og udsatte børnefamilier. Vores lokalafdelinger gør en utrolig stor og afgørende indsats for at hjælpe trængte børnefamilier fra lokalområdet, og deres frivillige engagement og initiativrigdom har stor betydning for, hvor mange vi har mulighed for at hjælpe, fortæller Klaus Nørlem, generalsekretær hos Dansk Folkehjælp.

- Vi ved, at corona-pandemien og særligt nedlukningen har været ekstra svær for udsatte og fattige børnefamilier, og derfor er lokalafdelingernes store indsats ekstra værdsat i år."

Corona rammer hårdt Coronakrisen har ikke overraskende ramt udsatte og fattige børnefamilier ekstra hårdt, hvilket et rekordhøjt ansøgertal vidner om.

15.069 børnefamilier har i år søgt om økonomisk hjælp til at klare julen hos Dansk Folkehjælp, hvilket er en stigning i forhold til 2019, hvor 14.600 familier søgte om hjælp.

Hele 87,5 procent af ansøgerne angiver, at coronakrisen yderligere har forværret deres situation, og det handler blandt andet om mulighederne for at købe tøj og mad til familien:

- 31 procent svarer, at krisen har forværret deres økonomiske situation

- 53 procent svarer, at de ikke har mulighed for at købe nødvendige tøj/fodtøj til familien

- 18 procent svarer, at krisen har resulteret i flere afsavn, end de havde før krisen

- 13 procent svarer, at de ikke har haft mulighed for at give deres børn 3 måltider mad om dagen

- 4,6 procent af ansøgerne er personer, som har mistet deres job pga. krisen

Hvis Dansk Folkehjælp skal hjælpe flest mulige udsatte børn og deres familier til en bedre jul, får organisationen brug for al den hjælp, de kan mønstre. Dansk Folkehjælp håber, at der netop i år vil være en større solidaritet til at støtte organisationens Julehjælp.

Du kan også gøre en stor forskel som privatperson. Hvert beløb tæller, lyder det i pressemeddelelsen.