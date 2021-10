Mand taget med kniv, narko og steroider

Klokken 19.58 mandag aften stoppede en patrulje en personbil i en rutinekontrol på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Bag rattet sad en 32-årig mand fra Rødby, som erkendte, at han havde røget hash dagen i forvejen. Han blev derfor anholdt, sigtet og fik udtaget en blodprøve. På passagersædet sad en 25-årig mand fra Lolland, som blev fundet i besiddelse af en butterflykniv og to ampuller steroider. Han blev derfor sigtet for at overtræde knivloven og lægemiddelloven. De ulovlige ting blev beslaglagt med henblik på konfiskation. Den 32-årige blev løsladt efter at have afgivet en blodprøve, og vil høre mere fra politiet, når analysesvaret kommer. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.