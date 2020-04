Mand stukket med kniv i Bjerggade

Onsdag klokken 23.42 ringede en 27-årig mand fra Hvidovre til alarmcentralen, da en bekendt var blevet stukket i armen med kniv. Politi og ambulance blev sendt til Sankt Hans Kirke i Bjerggade i Køge, hvor de fandt frem til en 19-årig mand fra Strøby, som blødte fra armen efter at være blevet stukket med kniv. Patruljen fandt frem til, at det var den 27-årige anmelder, som kunne mistænkes for at have stukket den 19-årige.